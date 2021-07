Wo Juden und Christen gemeinsam altern

Die Senioren-Wohnanlage und Pflegezentrum "Henry-und-Emma-Budge-Stiftung" in Frankfurt am Main. Hier leben, altern und feiern Juden gemeinsam mit Nichtjuden. Archivfoto: Heike Lyding/epd

DILLENBURG - Eine Videoaufzeichnung des ebenso informativen wie unterhaltsamen Gespräches der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) Dillenburg mit Rabbiner Andrew A. Steiman zum Thema "Wo Juden und Christen seit 100 Jahren miteinander alt werden: Das jüdisch-christliche Senioren- und Pflegezentrum 'Henry-und-Emma-Budge-Stiftung' in Frankfurt", das am 30. Juni 2021 via Zoom stattfand, ist auf dem YouTube-Kanal der GCJZ abrufbar.