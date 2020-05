Wo sollen Dillenburgs Rotebergschüler unterkommen?

Schon vor drei Jahren hat es erste Sanierungsarbeiten an der Rotebergschule in der Rühlstraße in Dillenburg gegeben. Damals wurden die Umkleiden, Toilettenanlagen und Duschräume der Turnhalle erneuertAußerdem erhielt die Grundschule eine Mensa im Multifunktionsstil, in der durch eine Trennwand ein weiterer Klassenraum entstehen kann.