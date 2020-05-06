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Mittwoch, 06.05.2020 - 14:44
3 min

Wo sollen Dillenburgs Rotebergschüler unterkommen?

Wenn der Unterricht wieder losgeht, gibt es ein Problem: Nach den Sommerferien soll die Sanierung des Klassenraumtrakts starten. Eine Überlegung: Umzug auf den Galgenberg.

Von Katrin Weber
Wo Grundschüler spielten und Hickelhäuschen hüpften: Jetzt steht hier die neue Verwaltung der Rotebergschule. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Wo Grundschüler spielten und Hickelhäuschen hüpften: Jetzt steht hier die neue Verwaltung der Rotebergschule. Foto: Katrin Weber

Wo Grundschüler spielten und Hickelhäuschen hüpften: Jetzt steht hier die neue Verwaltung der Rotebergschule. Foto: Katrin Weber

Zwei weitere Schritte: Als nächstes soll der Schulhof umgestaltet werden. Nach den Sommerferien folgt dann die Sanierung des alten Klassenraumtraktes (rechts). Foto: Katrin Weber

Zwei weitere Schritte: Als nächstes soll der Schulhof umgestaltet werden. Nach den Sommerferien folgt dann die Sanierung des alten Klassenraumtraktes (rechts). Foto: Katrin Weber

Der Schulhof soll demnächst umgestaltet werden. Der Übungsplatz für die Fahrradprüfung bleibt, die "Verkehrsinseln" sollen aufgelockert und durch Spielgeräte attraktiver werden. Foto: Katrin Weber

Der Schulhof soll demnächst umgestaltet werden. Der Übungsplatz für die Fahrradprüfung bleibt, die "Verkehrsinseln" sollen aufgelockert und durch Spielgeräte attraktiver werden. Foto: Katrin Weber

Fast fertig: das neue Verwaltungsgebäude der Rotebergschule. Foto: Katrin Weber

Fast fertig: das neue Verwaltungsgebäude der Rotebergschule. Foto: Katrin Weber

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ERSTE SANIERUNGEN 2017

Schon vor drei Jahren hat es erste Sanierungsarbeiten an der Rotebergschule in der Rühlstraße in Dillenburg gegeben. Damals wurden die Umkleiden, Toilettenanlagen und Duschräume der Turnhalle erneuertAußerdem erhielt die Grundschule eine Mensa im Multifunktionsstil, in der durch eine Trennwand ein weiterer Klassenraum entstehen kann.

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