Mittwoch, 06.05.2020 - 14:44
3 min
Wo sollen Dillenburgs Rotebergschüler unterkommen?
Von Katrin Weber
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ERSTE SANIERUNGEN 2017
Schon vor drei Jahren hat es erste Sanierungsarbeiten an der Rotebergschule in der Rühlstraße in Dillenburg gegeben. Damals wurden die Umkleiden, Toilettenanlagen und Duschräume der Turnhalle erneuertAußerdem erhielt die Grundschule eine Mensa im Multifunktionsstil, in der durch eine Trennwand ein weiterer Klassenraum entstehen kann.
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