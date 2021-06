Wo steht das digitale Lernen?

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Nahezu alle Lebensbereiche werden von der Digitalisierung erfasst. Dies gilt auch für das Lernen in all seinen Phasen. Aber wie ist es aktuell um die digitale Bildung bestellt? Wo stehen wir und wo besteht Handlungsbedarf? Diese Fragen sollen im Rahmen des mediaForum 2021 der Initiative media Lahn-Dill, das am Mittwoch, 30. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr als Online-Veranstaltung stattfindet, näher beleuchten werden. Dabei sollen auch anhand konkreter Beispiele aufgezeigt werden, wie die Digitalisierung das Lernen in der Schule, Hochschule und der Ausbildung verändert.

Referenten des Forums sind Heinz Kraus, Vorstand der Stiftung fit mit einem "Impulsvortrag Lernen 4.0", Florian Müller, Theodor-Heuss-Schule, Wetzlar, über "Digitales Lernen in der Schule", Frank Benner, Firma B + T Oberflächentechnik, Hüttenberg, über "Die Digitalisierung der Ausbildung", und Katja Specht, Technische Hochschule Mittelhessen, über "Digitales Lernen an der Hochschule".

In der Diskussionsrunde soll mit den Referenten insbesondere darüber diskutieren, welche Maßnahmen, Technik und Strukturen notwendig sind, um den Prozess des digitalen Lernens erfolgreich zu gestalten.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.media-ldk.de