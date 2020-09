Wo werden Erzieherinnen im Lahn-Dill-Kreis künftig unterrichtet?

Schüler und Lehrer der Gewerblichen Berufsschule in Dillenburg demonstrieren am Dienstag vor der Kreisverwaltung in Wetzlar. Sie fordern, dass dier Kreis die Ausbildung von Erzieherinnen am Standort Dillenburg erhält und nicht in Wetzlar konzentriert. Foto: Jörgen Linker