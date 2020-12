Wofür kann man dankbar sein?

Ein Blick in die Produktkörbe der Dillenburger Tafel, die von Spenden der WvO-Schüler unterstützt wird. Foto: Ute Müller/Dillenburger Tafel des DRK

DILLENBURG - "Wofür kann ich (trotz allem) auch in diesem Jahr dankbar sein?" Mit dieser Fragestellung haben sich einige Gruppen an der Dillenburger Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) beschäftigt. Musikalische und inhaltliche Beiträge, Interviews und ein Grußwort des Schulleiters sollen einen digitalen Abschluss des "Corona-Jahres" 2020 bilden.

So fragte auch Kollegin Kerstin Weber ihre Oberstufenkurse in katholischer Religion, welchen Beitrag zum Thema "Dankbarkeit" man leisten könne. Spontan erinnerten die Schüler sie an die "Schuhkarton-Aktionen" für die Dillenburger Tafel in den vergangenen Jahren: "Wir sind dankbar dafür, dass es uns beim Thema ,Versorgung' an nichts fehlt, auch in Pandemiezeiten nicht", so die Kursmitglieder.

Bioleistungskurs unterstützt die Aktion noch zusätzlich

Aufgrund von Hygieneregeln ist es nicht möglich, einzelne Kartons zu packen. Aber warum nicht große Verpackungseinheiten kaufen und sie der Tafel spenden? Gesagt, getan.

Preise wurden recherchiert. Welche Lebensmittel kommen in Frage? Wer kauft ein? Wie viel Euro ist jeder bereit zu geben? Das war schnell geklärt.

Kerstin Weber nahm Kontakt zu Tafelkoordinatorin Ute Müller auf. Sie berichtete, dass Kunden in dieser unsicheren Zeit zu Hamsterkäufen beigen, gerade bei haltbaren Lebensmitteln, weswegen die Supermärkte weniger Ware haben, die abgeschrieben werden muss. Daher seien die Lebensmittelspenden an die Tafeln sind rückläufig.

Als dies der Biologie-Leistungskurs von Kerstin Weber hörte, startete er innerhalb der Schule eine Sammelaktion, um noch mehr Lebensmittel kaufen zu können. So kamen für eine zweite Lieferung an die Tafel viele weitere Kartons zusammen. Es wurden Nudeln, Reis, Kekse, Konserven, Fix-Saucen, Kaffee und für die kleinsten Kunden der Dillenburger Tafel Schoko-Lollis gespendet.