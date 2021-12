Wolfgang Nickel sagt der WvO Dillenburg Lebewohl

Nur mit wenigen Gästen kann der Abschied des stellvertretenden Schulleiters Wolfgang Nickel (Mitte, stehend) begangen werden. Lehrerkollegen und Mitarbeiter versammeln sich in kleiner Runde in der Schulbibliothek. Foto: Markus Hoffmann

DILLENBURG - Die Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) in Dillenburg - das Gymnasium, an dem er selbst 1978 Abitur machte - hat Wolfgang Nickel kurz vor den Weihnachtsferien in den Ruhestand verabschiedet. Pandemiebedingt konnte ihm nur ein kleiner Kreis von Kollegen und Mitarbeitern Lebewohl sagen, mit denen er in den vergangenen zwölf Jahren an der WvO zusammengearbeitet hatte. Die vakante Stelle soll zügig wieder besetzt werden.

Bei der kleinen Abschiedsrunde in der Bibliothek der Schule würdigten sowohl Schulleiter Martin Hinterlang als auch dessen Amtsvorgänger Martin Henrich die Verdienste des gebürtigen Oberschelders Nickel um das Dillenburger Gymnasium. Beide lobten seine Zuverlässigkeit, seinen Fleiß und seine Planungskompetenz.

Quereinsteiger aus

der freien Wirtschaft

Hinterlang verwies augenzwinkernd auf die von seinem Vize ausgetüftelten Excel-Tabellen sowie die Systematisierung der Raumnummerierung im Gebäude. Ferner zitierte er aus einem früheren Bericht des ehemaligen Schulleiters Martin Henrich: "Herrn Dr. Nickels Persönlichkeit ist geprägt von Klarheit im Auftreten und Festigkeit in seinen Überzeugungen. Seine dienstlichen Aufgaben versieht Herr Dr. Nickel sehr gewissenhaft. Er geht Aufgaben systematisch und umsichtig an. Sein Fleiß und sein Engagement für die Schule gehen weit über das Geforderte hinaus." Nickels Amtszeit seit seinem Dienstantritt im Jahr 2009 war geprägt von nahezu durchgängig laufenden Bauprojekten am Schulgebäude, in deren Planung und Abwicklung er maßgeblich involviert war. Neben dem Kerngeschäft der Stunden-, Raum- und Vertretungsplanung unterstützte er den Schulleiter beim groß gefeierten 475-jährigen Schuljubiläum im Jahr 2012, beim Wechsel vom G8-Bildungsgang zurück zu G9 in den Jahren 2013 und 2014 sowie bei der Zertifizierung des Gymnasiums als "Selbstständige allgemeinbildende Schule" (SES) 2014. Auch die Themen Schülerbeförderung, Wahlunterricht und Organisation der Elternsprechtage fielen in Nickels Aufgabenbereich. Mit besonderer Freude habe der Mathematik- und Physiklehrer außerdem das "Festival der Naturwissenschaften" in den Räumen der WvO organisiert und sich mit Herzblut in der Begabtenförderung des Mathematik-Zentrums Wetzlar engagiert.

Nach seinem Studium an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und einer Weiterbeschäftigung dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit abschließender Promotion arbeitete er als Systeminformatiker bei der Dresdner Bank in Frankfurt und als freier EDV-Berater. Erst 1993 stieg Nickel in den Schuldienst ein. Am Johanneum in Herborn absolvierte er sein Referendariat. Anschließend wirkte er kurzzeitig an der Westerwaldschule Driedorf und zwischenzeitlich auch an der Kestnerschule Wetzlar, die meiste Zeit jedoch an der Goetheschule, dem Wetzlarer Oberstufengymnasium. Ferner war Nickel mehrere Jahre als Hilfsdezernent an das Staatlichen Schulamt abgeordnet. 2008 bewarb er sich erfolgreich auf die Stelle des stellvertretenden Schulleiters am Dillenburger Gymnasium. Diese übernahm er 2009 kommissarisch und 2010 endgültig.

Die Abschiedsfeier erfolgte zwar wegen der Corona-Auflagen im kleinen Rahmen. Es fehlten jedoch nicht die herzlichen Grüße und Präsente, mit denen Wolfgang Nickel in den Ruhestand verabschiedet wurde: Das Schulleitungsteam, die Verwaltungsmitarbeiter sowie die Fachschaften Mathematik und Physik überreichten, ebenso wie der Personalrat, Geschenke und Gutscheine, getreu der Devise: Jetzt erst mal Urlaub machen und es sich gut gehen lassen.