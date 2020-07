Wollte jemand die Niederschelder Highland Cattles vergiften?

Irritierte Rinder, Schaum auf der Wiese: So fanden die Niederschelder Vogelschützer am Donnerstagmorgen die Tränke für die Highland Rinder vor. Foto: Torsten Lemke

Alles voller Spülmittel: So fand Dieter Will die Tränke der Highland Cattles am Donnerstagmorgen vor. Foto: Dieter Will