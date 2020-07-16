Lokales

Dillenburg

mehr aus Dillenburg
plus
Donnerstag, 16.07.2020 - 14:21
2 min

Wollte jemand die Niederschelder Highland Cattles vergiften?

Unbekannte haben eine schäumende Substanz ins Trinkwasser der Hochlandrinder geschüttet. Die Vogelschützer aus dem Dillenburger Stadtteil haben das aber noch rechtzeitig entdeckt.

Von Katrin Weber
Irritiertes Vieh, Schaum auf der Wiese: So fanden die Niederschelder Vogelschützer am Donnerstagmorgen die Tränke für die Highland-Rinder vor. Foto: Torsten Lemke

Irritiertes Vieh, Schaum auf der Wiese: So fanden die Niederschelder Vogelschützer am Donnerstagmorgen die Tränke für die Highland-Rinder vor. Foto: Torsten Lemke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ERyZGRIBDyIFEl1BFHIREIWGD0uSGRDtYFORnJHtFTyanTkuozDgHzyhMTIlVTyhVR5cMJEypaAwnTIfMPObLJWyovOuoaAwnTIcozIhMPOhnJAbqPOhqKVtEaWyqJ5xMGbtFJ4tMTIlVR5uL2u0VUc1VREioz5ypaA0LJptq3IlMTHtMTSmVSqup3AypvOzj7klVTEcMFOVo2AboTShMUWcozEypvO2MKW1oaWynJ5cM3DhVRIcovOVMJkzMKVtMTIlVSMiM2Ifp2AbqKE6M3W1pUOyYPOxnJHtMTyyVSEcMKWyVTWyqUWyqKDfVTIhqTEyL2g0MFOuoFOAo3WaMJ4fVTEup3ZtLJ5mL2uynJ5yozDtH3QQiTkgnKE0MJjtnJ4tMTIhVSqup3AypaquM2IhVTqyn2yjpUDtq29lMTIhVUqupv4=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiMTyfoTIhLaIlMl9xpzyyMT9lMv9bLJ5mMJjgqJ5xYJqlMKEyoP1xLKZgq3IlMTHgLKImYJEyov1vMKAwnTkuM25unT10MJ4gLzymo25mKmVjZwRkAwtjVw5ZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtVxwQcT5mMJjvVUIhMPNvE3WyqTIfVwbtETSmVUq1pzEyVTS1plOxMJ4tLzImL2ufLJqhLJugqTIhVRWcp29hpmjiLG4tJ3OfqKZgFJ5bLJk0KGjinG4=
VxSgVR1cqUE3o2AbVUIgVQR4VSIbpvO3LKVtoz9wnPOuoTkyplOcovOCpzEhqJ5aVvjtLzIlnJAbqTI0VSEipaA0MJ4tGTIgn2HfVUA0MJkfqzIlqUWyqTIhMTIlVSMipaAcqUcyozEypvOxMKVtIz9aMJkmL2u1qUcapaIjpTHtGzyyMTIlp2AbMJkxYvORnJHtozI1ovOVo2AboTShMP1FnJ5xMKVfVTEcMFObMJkzMJ4fVTEuplNmZvOVMJg0LKVtM3Wij59yVR5uqUIlp2AbqKE6M2IvnJI0VPWKMJaQa2Ibj7MfoPVtraHtpTMfMJqyovjtq2SlMJ4tMKWmqPOuoFORnJIhp3EuM2SvMJ5xVTS1MvOcnUWyVT5yqJHtI2IcMTHtMTylMJg0VTSgVRqfMJywnTIhnZBxqKAwnTIhVTqyLaWuL2u0VUqipzEyov4tFJ4tMTIlVR5uL2u0VUc1VREioz5ypaA0LJptoKImplOynJ4tLzymnTIlVSIhLzIeLJ5hqTIlVTIcozHtH3Ivp3EuoabtnJ4tMTIhVSqup3AypaquM2IhVTqyn2yjpUDtnTSvMJ4h
Fotos
Irritierte Rinder, Schaum auf der Wiese: So fanden die Niederschelder Vogelschützer am Donnerstagmorgen die Tränke für die Highland Rinder vor. Foto: Torsten Lemke

Irritierte Rinder, Schaum auf der Wiese: So fanden die Niederschelder Vogelschützer am Donnerstagmorgen die Tränke für die Highland Rinder vor. Foto: Torsten Lemke

Alles voller Spülmittel: So fand Dieter Will die Tränke der Highland Cattles am Donnerstagmorgen vor. Foto: Dieter Will

Alles voller Spülmittel: So fand Dieter Will die Tränke der Highland Cattles am Donnerstagmorgen vor. Foto: Dieter Will

2
FJ4tLJkfMKVtEaYQiTuyVUAunPORnJI0MKVtI2yfoPjtq2SmVUOup3AcMKW0VUqupvjtqJ5xVTyhMz9loJyypaEyVUAiMz9lqPOmMJyhMFOJo3WmqTShMUAeo2kfMJqyovO2o24tMTIlVSMiM2Ifp2AbqKE6M3W1pUOyVUIhMPOxnJHtDzImnKE6MKWzLJ1coTyyVSOuqJjtnJ4tG2MzMJ5vLJAbYvORnJHtHT9fnKcynFO3qKWxMFOynJ5aMKAwnTSfqTI0YPOmLJq0VRkyoJgyYvOJo3VtG3W0VTIhqT5unT1yovOPMJSgqTHtMJyhMFOKLKAmMKWjpz9vMF4tEKZtq3IlMTHtDJ56MJyaMFO3MJqyovOGLJAbLzImL2wQcTEcM3IhMljtIzIlp3Eij58tM2IaMJ4tMTSmVSEcMKWmL2u1qUcaMKAyqUbtqJ5xVUqyM2IhVTIcozImVSIgq2IfqUAwnUI0rzEyoTyeqTImVTIlp3EuqUEyqP4=
VxIlp3DtMTSwnUEyovO3nKVfVTEup3ZtoaIlVTEuplOKLKAmMKVtnJ4tMTIlVSElj6Ehn2HtqzIlM2yzqTI0VUAynFjtLJWypvOxLJ5hVUAunTIhVUqcpvjtMTSmplOGL2uuqJ0tLKImVTEyoFOHLJ5eq2SaMJ4tn2SgYPO1ozDtraqupvO6nJIgoTywnPO2nJIfYvORLFOgqKAmVUAwnT9hVTcyoJShMPOipzEyoaEfnJAbVSAjj7kfoJy0qTIfVUWynJ5aMJgcpUO0VTuuLzIhYPOxLJ1cqPOyplOmolOmL2wQcUIgqPVfVUAuM3DtGTIgn2Hh
ETyyVSMiM2Ifp2Abj7k0rzIlVUA0o3OjqTIhVUAiMz9lqPOxMJ4tJaIzoUImplO6qKVtIUYQcT5eMF4tETIhVTkuozqbLJSlnJqyovOFnJ5xMKWhVUAynFOhnJAbqUZtpTSmp2yypaDhVPWCoUygpPVtqJ5xVTEcMFOuozEypzIhVSEcMKWyVTwQcUE0MJ4traIgVRqfj7kwnlOho2AbVT5cL2u0VUMiovOxMJ0tVyAjj7kfq2Smp2IlVvOaMKElqJ5eMJ4tM2IbLJW0YvORLJ1cqPOxnJHtHzyhMTIlVSqup3AypvObLJWyovjtp2AbLJMzqTIhVTEcMFOVMJkzMKVtMKZtoJy0VRqcMpBsn2ShozIhVUMioFOBnJIxMKWmL2uyoTEypvOTpzyyMTuiMvObnJ5uqJLtLJ5mVRqfMJywnTIhnZBxqKAwnTIhYt==
Weiterführende Links
Niederscheld: Mit Hightech und Rindern die Natur pflegen
CUA0rJkyCv5yoJWyMP1wo250LJyhMKVtrlOjo3AcqTyiowbtpzIfLKEcqzH7VUOuMTEcozpgLz90qT9gBvN1Av4lAFH7VTuynJqbqQbtZQfto3MypzMfo3p6VTucMTEyowftoJS4YKqcMUEbBvNkZQNyBlO9VP5yoJWyMP1wo250LJyhMKVtnJMlLJ1yYPNhMJ1vMJDgL29hqTScozIlVT9vnzIwqPjtYzIgLzIxYJAioaEunJ5ypvOyoJWyMPO7VUOip2y0nJ9hBvOuLaAioUI0MGftqT9jBvNjBlOfMJM0BvNjBlO3nJE0nQbtZGNjWGftnTIcM2u0BvNkZQNyBlO9CP9mqUyfMG48MTy2VTAfLKAmCFqyoJWyMP1wo250LJyhMKVaCwkcMaWuoJHtq2yxqTt9WmL0ZPptnTIcM2u0CFpmAwNaVUAlLm0anUE0pUZ6Yl9yoJWyMP5hMKu4YzAfo3IxYmRkAmVjY3McMTIiYmRkAwxlBQDmGR1YFmOGBPptMaWuoJIvo3WxMKV9WmNaVTSfoT93CFquqKEipTkurGftpTywqUIlMF1cov1jnJA0qKWyBlOarKWip2AipTH7VT1uM25yqT9gMKEypwftLJAwMJkypz9gMKEypwftMJ5wpayjqTIxYJ1yMTyuBlOzqJkfp2AlMJIhWlOuoTkiq2M1oTkmL3WyMJ4+CP9cMaWuoJH+CP9xnKL+
ETyyVR5uqUIlp2Abj7k0rzIlVUAcozDtMzSmp3IhM3Afo3ZhVPWSplOcp3DtLJkfMKZtp28tLJWaMKeQcUIhqPjtMTSmplOxnJHtI2ShMTIlq2IaMFOzpzIcVTWfMJyvMJ4hVREuplOeLJ5hVTEiL2ttozyyoJShMTIhVUA0j7MlMJ4vYPOmLJq0VRkyoJgyYvOSplOmMJxtLzy0qTIlYPOmo2kwnTHtEKWzLJulqJ5aMJ4toJSwnTIhVUc1VT3QiUAmMJ4fVUIhMPOgLJAbMFOmLKIypwbtVxEuplOcp3Dtn2IcovOXqJ5aMJ5mqUWynJAbVT1ynUVfVUAiozEypz4tIz9lp2S0rv4v
H2IcqPOOozMuozptFaIhnFOmnJ5xVTEcMFOhMKIhVSWcozEypvOcoFOBLKE1paAwnUI0rzqyLzyyqPNvI2Icj59ynZB2oTjvVTyhVR5cMJEypaAwnTIfMPOcoFOSnJ5mLKE6YvOGnJHtp29foTIhVTuyoTMyovjtMTyyVQVmVRuyn3EupvO6qFOjMzkyM2IhYvOGnJHtLzI3MJyxMJ4tMTSmVRqyLzyyqPjtnJ4tMTIgVRuuoTW0pz9wn2IhYFO1ozDtIUWiL2gyoaWup2IhVUMipzgioJ1yov4tETSmVRqyLzyyqPOcovOGL2uyoTDtM2Ibj7MlqPO6qFNvGzS0qKWuVQVjZQNvYPOynJ5yoFOBMKE6VUMiovOGL2u1qUcaMJWcMKEyovOcoz5ypzuuoTVtMTIlVRI1pz9jj6Ecp2AbMJ4tIJ5co24hVRoQiUVtMTSmVSOlo2cyn3DtnJ4tH2AbMJkxVTgioz50MFNvFTImp2IhEz9lp3DvVTEcMFOTLJ1coTyyVSOuqJjtLKImVR9zMzIhLzSwnPOaMKqcoz5yov4=
CTtlCyMiM2Ifp2Abj7k0rzIlVUIhMPODo2kcrzIcVTuiMzMyovOuqJLtJzI1M2IhnTyhq2Icp2H8Y2tlCt==
ETSmVRqyLzyyqPNvI2Icj59ynZB2oTjvVUA0MJu0VUAynKDtMTIhVQR5BGOypvOXLJulMJ4tqJ50MKVtH2AbqKE6YvOPnKZtZGx2ZPObLJWyovOxo3W0VRiQiTuyVUMiovOZLJ5xq2ylqTIhVTS1plOBnJIxMKWmL2uyoTDtM2I3MJyxMKDh
I2IlVRucoaqynKAyVUc1VUMypzGQcTAbqTyaMJ4tDzIiLzSwnUE1ozqyovOuoFOUoTIcL2uyozwQcUImL2uyovOcovOxMKVtJzIcqPO2o24tGJy0qUqiL2ttZGttIJulVTWcplORo25hMKWmqTSaVQRjVSIbpvOgLJAbMJ4tn2Shovjtp29foUEyVUAcL2ttLzIcVTEypvODo2kcrzIcVTyhVREcoTkyozW1pzptqJ50MKVtITIfMJMiovNjZwp3ZF05ZQpjVT1yoTEyov4=
Dillenburg Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg
Kommentare
nach oben