Wortkünstler kommt online in die Schulen

WETZLAR/HERBORN/DILLENBURG - Regelmäßig organisiert das Informations- und Mediennetzwerk für Schulen im Fachdienst Medienservice des Lahn-Dill-Kreises (IMeNS) Autorenlesereisen an den Schulen im Landkreis. In diesem Jahr war der Autor und Spoken-Word-Künstler Timo Brunke zu Gast.

Da ein Besuch vor Ort nicht möglich war, hielt er seine Lesungen online. So konnten Schüler sowohl in der Schule als auch im Distanzunterricht zu Hause daran teilnehmen.

Timo Brunke trug nicht nur Gedichte und Texte vor, sondern schuf mit den Schülern auch eigene Werke, wie Instant-Balladen, Wortballons und andere poetische Stücke. Der Autor begeisterte die Kinder durch seine Art und schaffte es, Themen lebendig zu machen. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so interaktiv wird", sagte ein Schüler der Goldbachschule in Dillenburg-Frohnhausen. Karin Rinn, Lehrerin an der Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar, bedankte sich für die "sehr schöne, poetische Veranstaltung".

Insgesamt nahmen neun Klassen aus den Jahrgangsstufen sieben bis zwölf an der Online-Lesereise teil.

Simone Vetter, Leiterin der Schulabteilung des Lahn-Dill-Kreises, und Johannes Berndt, Fachdienstleiter Medienservice, dankte im Namen von IMeNS allen, die ehrenamtlich in den Schulmediotheken mitwirken. "In den meisten Schulmediotheken könnten die Öffnungszeiten ohne ehrenamtliches Personal nicht gewährleistet werden", erläutert Heinz Schreiber, ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter und Schuldezernent.

81 Mediotheken haben zusammen 300 Mitarbeiter

Insgesamt haben die 81 IMeNS-Mediotheken gut 300 Mitarbeiter. Diese konnten am Tag vor dem "Internationalen Tag des Ehrenamts" an einer zusätzlichen Lesung teilnehmen. "So viel ehrenamtliches Engagement wollen wir mit dieser Veranstaltung würdigen", sagte Schreiber.