"Wuffstock" bringt 1700 Euro für das Dillenburger Tierheim

DILLENBURG - Pünktlich zum Konzertbeginn zog noch schnell ein Regenschauer über den Schlossberg, aber der konnte den Spaß der Konzertbesucher kaum trüben. Erstmals fand "Wuffstock", eine Benefizveranstaltung für das Dillenburger Tierheim, unter freiem Himmel statt. Am Ende konnte sich das Tierheim über 1700 Euro freuen. Rund 150 Musik- und Tierfreunde ließen sich von den grauen Wolken nicht schrecken.

Den Auftakt gestaltete Stefan Röger, den einige vielleicht auch als Sänger und Gitarristen der Dillenburger Band "Cellar4" kennen. Als "Lucky Steve" präsentierte er unterm Wilhelmsturm ein abwechslungsreiches Solo-Akustik-Programm. Sein Live-Set bestand hauptsächlich aus griffigen Eigenkompositionen im Americana-Stil - einem Mix aus Folk, Rock und Country. Seine Songs wie "House On The Hill" oder "Ghost Town" kamen an beim gut aufgelegten Publikum. Und auch die wenigen Coverstücke wie "Atlantic City" von Bruce Springsteen und "Nothing Ever Happens" von Del Amitri fügten sich nahtlos ins Programm ein.

Mit "Zerzaust" folgte ein Act, der erst kürzlich bei der Open-Stage der Stadt Dillenburg sein Debüt gab. Den Gitarristen des Duos muss man aber kaum noch vorstellen: Christoph Stoll ist festes Bestandteil der Dillenburger Musikszene - und immer für eine Überraschung gut. War er mit "Stoll & Friends" noch in voller Bandstärke unterwegs, bildet er nun mit der jungen Sängerin Selina Bärwald ein kongeniales Team, wenn es um die eher leisen Töne geht.

Songs von Joni Mitchell oder Tori Amos wurden geschmackvoll neu interpretiert, Seals "Kiss From A Rose" und Michael Jacksons "Human Nature" einer Frischzellenkur unterzogen. Das Zusammenwirken von Bärwalds klarer Stimme und Stolls filigranem Gitarrenspiel war ein Genuss. Entsprechend entließ das Publikum die Zwei nicht ohne eine Zugabe.

Last but not least rockten Michael "Öli" Müller und seine Bluesband die längst wieder trockenen Bühnenbretter. Mit großer Lässigkeit und Spielfreude lieferte die Gruppe bei einsetzender Dunkelheit den perfekten Soundtrack für einen schönen Abend vor großartiger Kulisse. Und Öli hatte sie alle dabei: Peter Schneider (Gitarre), Oliver Zapf (Drums), Jens Schäfer-Stoll (Bass) und Steffen Runzheimer (Keyboard). Schon mit den ersten Takten des Openers "The Bear" (John Mayall) war klar, dass die Band nach der Corona-Zwangspause besonderen Spaß an diesem Konzert hatte. Ob bei "The Breeze", "Tulsa Time" oder "Hoochie Coochie Man" - der Funke sprang mühelos aufs Publikum über. Szenenapplaus gab es für die Soli von Peter Schneider. Und zum gefühlvollen Konzertabschluss mit "Angel" (Sarah McLachlan) holten die Bluesmänner dann auch Selina Bärwald nochmals auf die Bühne.