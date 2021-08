"Wuffstock" erstmals als Open Air

Spielen beim "Wuffstock-Open-Air" am kommenden Donnerstag auf dem Schlossberg für den guten Zweck (v.l.): Stefan Röger, Öli Müller und Christoph Stoll. Foto: Heike Schmidt-Röger

DILLENBURG - "Wuffstock", das Benefizkonzert für das Tierheim in Dillenburg, findet erstmals unter freiem Himmel statt. Am Donnerstag, 19. August, spielen die "Öli Müller Bluesband", das Duo "Zerzaust" sowie "Lucky Steve" auf dem Dillenburger Schlossberg für den guten Zweck - corona-bedingt vor maximal 300 Zuhörern.

Dass es so schnell wieder ein "Wuffstock" gibt, ist eine kleine Überraschung. Erst bremste Corona die Konzertreihe aus, dann brannte die "Glück-Auf-Halle" in Oberscheld ab, wo "Wuffstock" seit 2016 regelmäßig stattfand.

"Wann und wie es weitergeht, war unklar", erzählt Mitorganisator Stefan Röger. "Dann kam Öli mit der Idee für ein Open-Air. Christoph Stoll war sofort dabei. Und nach einem spontanen Treffen haben wir beschlossen: Lass uns das zusammen machen."

Und dass nun die Bühne genutzt werden kann, die die Stadt Dillenburg für ihre Picknick-Reihe stellt, ist ein Glücksfall für die "Wuffstocker". "Die Stadt hat uns da wirklich unbürokratisch geholfen", so die drei Musiker.

Erst Folk, Country und Rock,

zum Finale ehrlicher Blues

Als "Lucky Steve" eröffnet Röger mit einer Mischung aus Folk, Rock und Country den Abend. Danach spielt das neuformierte Duo "Zerzaust" mit Christoph Stoll und Selina Bärwald Songs unter anderem von Joni Mitchell, Tori Amos oder auch Stoppok. Den Schlusspunkt setzt Öli Müller mit seiner hochkarätig besetzten Bluesband. Mit dabei sind Peter Schneider an der Gitarre, Oliver Zapf an den Drums, Jens Schäfer-Stoll am Bass und Steffen Runzheimer am Keyboard.

Einlass ist um 18 Uhr, spätestens um 19 Uhr startet das Live-Programm. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Tickets gibt es an der Abendkasse. Um die Aufnahme der Kontaktdaten zu vereinfachen, kann die Luca-App genutzt werden. Die Veranstalter bitten darum, beim Eintritt an der Kasse, am Getränkestand und im Sanitärbereich eine medizinische Mund-Nase-Maske zu tragen.