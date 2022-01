Die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg stellt ihr Angebot zur gymnasialen Oberstufe digital vor. Archivfoto: Markus Hoffmann/Wilhelm-von-Oranienschule Dillenburg

DILLENBURG - Die Wilhelm-von-Oranienschule in Dillenburg bietet am Donnerstag, 20. Januar einen Informationsabend für alle Zehntklässler und deren Eltern zum Übergang in die Gymnasiale Oberstufe (GOS) statt. Aufgrund der Corona-Lage findet die Veranstaltung ab 19 Uhr ausschließlich online auf www.wvo-dill.de/gos statt.