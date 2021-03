WvO-Schüler planen neues Schulgebäude

Jona Hasenkrug (r.) präsentiert Kerstin Weber (l.) sein Modell und erläutert: "Für mich ist Architektur nicht, nur Würfel aufeinander zu stapeln, um daraus eine Funktionalität zu entwickeln. Architektur ist vielmehr das Leben in einem Gebäude darzustellen und dieses in die Natur perfekt einfließen zu lassen." Foto: WvO

DILLENBURG - Knifflige Aufgabe: Die Teilnehmer des Kunst-Leistungskurses von Kunstlehrer Sascha Schulze an der Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) haben in einer fachpraktischen Architekturarbeit beeindruckende Modelle eines neuen Schulgebäudeteils entwickelt, welches den Baubestand ergänzen sollte.

Nach vollbrachter Arbeit besuchte Kerstin Weber, Leiterin der Bauabteilung Schulen des Lahn-Dill-Kreises und damit verantwortlich auch für die Bauprojekte am Dillenburger Gymnasium, den Kurs - und war beeindruckt von der hohen Qualität der Produkte.

Cafeteria und Außenbereich gehören zur Planung

Die Rahmenbedingungen des Projekts: Naheliegend war natürlich, dass Kunst- und Werkräume Platz im Gebäude finden sollten. Als besonderes Highlight sollte der Neubau auch eine Kinderbetreuung für Lehrkräfte beherbergen. Diese Idee entstand aus einem Gespräch mit Lehrkräften, die eher scherzhaft davon träumten, wie stark der Familienalltag vereinfacht werden könnte, wenn es in der Schule eine Kinderbetreuung gäbe. Ebenso musste in dem Gebäude eine neue Cafeteria untergebracht sein, inklusive einem attraktiven Außenbereich mit Sitzgelegenheiten. All das sollte den Schulslogan "Lernen in Vielfalt - Leben in Verantwortung" einbeziehen.

Die fertigen Architekturentwürfe wurden nun im Atrium der Schule als Zeichnungen und Modelle ausgestellt. Beim Präsentationstermin mit Schulbau-Abteilungsleiterin Kerstin Weber erwies sich der in jahrelanger Praxis geschulte Blick der Bauingenieurin als wertvolle Grundlage für das Feedback. Gezielte Nachfragen überprüften die Entwürfe auf Herz und Nieren: "Wie hoch ist die Raumhöhe am Übergang der beiden Dachschrägen? Wo ist der Aufzug untergebracht? Haben Sie bei der großen Glasfläche die Aufheizung des Gebäudes bedacht?" Sehr konkrete, realitätsbezogene Nachfragen, die die Schüler aber nur selten ins Schwitzen brachten. Insgesamt war Weber sichtlich angetan und resümierte anerkennend: "Alle Ihre Entwürfe wären prinzipiell wirklich umsetzbar! Sicher müsste man an der einen oder anderen Stelle vielleicht aus statischen oder Kostengründen nochmal ein wenig nachjustieren, aber ich bin beeindruckt von Ihren kreativen, aber trotzdem durchdachten Ideen!"

Anschließend ließen sich die Schulbauexpertin und Schulleiter Martin Hinterlang den Produktionsprozess von den Schülern erläutern, der vom Kunstlehrer Schulze mit gut drei Monaten Arbeitszeit bis zur Abgabe angesetzt worden war.