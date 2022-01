Zehn Freizeiten für Kinder und Jugendliche

Jetzt teilen:

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN FREIZEITEN Geschwister erhalten 25 Euro Rabatt. Eltern mit geringerem Einkommen können sich die Freizeit für ihre Kinder mit bis zu zwei Dritteln vom Gesamtpreis bezuschussen lassen. Alle Freizeiten finden unter Berücksichtigung eines entsprechenden Hygienekonzeptes statt, sofern dies zum jeweiligen Zeitpunkt rechtlich und gesundheitlich möglich und verantwortbar ist. Sollte die Freizeit pandemiebedingt nicht stattfinden, wird der komplette Teilnahmebetrag erstattet. Weitere Informationen zu den einzelnen Freizeiten sowie das Anmeldeformular gibt es unter: https://tinyurl.com/8d39dj9y Für Rückfragen stehen Mitarbeiter des Kreis-Jugendamtes zur Verfügung: Tanja Honold, Telefon 0 64 41-4 07 15 37, tanja.honold@lahn-dill-kreis.de; Nadine Jerabek, 0 64 41-4 07 15 36, nadine.jerabek@lahn-dill-kreis.de; Stephanie Kaczmarczyk, 0 64 41-4 07 15 56, E-Mail: stephanie. kaczmarczyk@lahn-dill-kreis.de.

WETZLAR/DILLENBURG/DRIEDORF - Das Kreis-Jugendamt hat ein Programm mit zehn Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche aus dem Lahn-Dill-Kreis zusammengestellt. Alle Freizeiten werden laut Behörde von qualifizierten Jugendarbeitern durchgeführt und professionell betreut. Der Überblick:

W Frühlingsfreizeit im Kreis-Jugendfreizeitheim in Heisterberg für Sieben- bis Zwölfjährige: 18. bis 23. April 2022; 199 Euro pro Person.

W Sommerfreizeit in Heisterberg für Sieben- bis Zwölfjährige: 24. bis 30. Juli 2022; 199 Euro pro Person.

W Erlebnisfreizeit in Lappach in Südtirol für Elf- bis 15-Jährige: 30. Juli bis 6. August 2022; 339 Euro pro Person; nur noch wenige Plätze frei.

W Sommerfreizeit in Glücksburg an der Ostsee für Zwölf- bis 15-Jährige: 31. Juli bis 8. August 2022; 359 Euro pro Person.

W Erlebnisfreizeit auf dem Bauernhof Hutzelberg in Bad Sooden-Allendorf für Sieben- bis Zwölfjährige: 1. bis 7. August 2022; 269 Euro pro Person.

W Sommerfreizeit in Waarland in Holland für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren: 12. bis 19. August 2022; 339 Euro pro Person.

W Survivalfreizeit in Heisterberg für 9- bis 14-Jährige: 28. August bis 3. September 2022; 199 Euro pro Person.

W Herbstfreizeit in Heisterberg für Sieben- bis Zwölfjährige: 23. bis 29. Oktober 2022; 199 Euro pro Person.

W Winterfreizeiten 2023: Detaillierte Infos hierzu will das Kreisjugendamt im Sommer bekanntgeben. Geplant sind vom 31. Dezember 2022 bis 7. Januar 2023 eine Skifreizeit in den südtiroler Alpen für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren. Und vom 2. bis 7. Januar 2023 eine Winterfreizeit in Heisterberg für Sieben- bis Zwölfjährige.