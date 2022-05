Zehn Jahre Jobcenter Lahn-Dill: Bilanz, Probleme, Aussicht

Zum 1. Juni verlässt Marlies Polkowski das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill und geht in den Ruhestand. Die 65-Jährige aus Wetzlar bildet gemeinsam mit Sebastian Kleist die Geschäftsleitung des Jobcenters und trägt die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Organisation und Personalwesen sowie IT. Die Mutter von zwei Töchtern sitzt seit 2021 im Vorstand des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill. Zuvor war sie unter anderem die Frauenbeauftragte sowie später die Leiterin des Personal- und Organisationsamtes der Stadt Wetzlar. Polkowski setzt sich aktiv für Gleichberechtigung und die Stärkung von Alleinerziehenden ein und ist seit 2003 ehrenamtliche Richterin am früheren Arbeitsgericht Wetzlar, danach am Landesarbeitsgericht Frankfurt.

Reiner Gail folgt auf Marlies Polkowski. Der 50-Jährige aus Dillenburg hat einen Abschluss als Verwaltungswirt und war unter anderem als Teamleiter im Bereich Controlling, Finanzen und Personal im Jobcenter Lahn-Dill tätig. Seit 2012 ist er als Bereichsleiter Dillenburg im Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill für den Arbeitsgeberpersonalservice verantwortlich, ebenso für das Team "Reha und schwerbehinderte Menschen" sowie die Fachstelle Flüchtlinge.