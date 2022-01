Zeitungsausträgerin angefahren: Unfallfahrer stellt sich

Einige Tage nach dem Unfall in Dillenburg, bei dem eine 59-Jährige angefahren und schwer verletzt wurde, hat sich der Unfallverursacher inzwischen bei der Polizei gestellt. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Nachdem er vergangene Woche Donnerstag in der Dillenburger Oranienstraße eine Zeitungsausträgerin angefahren hatte und anschließend zunächst geflüchtet war, ohne Hilfe zu leisten, hat sich der Unfallverursacher inzwischen gestellt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis sei Mitte 60 und habe angegeben, den Unfall mit seinem Auto verursacht zu haben und sich in dieser Sache durch einen Anwalt vertreten zu lassen, so die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfall wie auch zu den Beweggründen zur anschließenden Flucht dauern an.

Die schwerverletzte 59-jährige Zeitungsausträgerin befindet sich laut Polizeiangaben noch im Krankenhaus, es bestehe weiterhin keine Lebensgefahr.

Was war passiert? Wie die Polizei in ihrer Erstmeldung mitgeteilt hatte, hatte die Frau am frühen Morgen des 13. Januar gegen 5.35 Uhr die Oranienstraße in Dillenburg an der Fußgängerampel in Höhe der Sophienstraße mit ihrem Austrägerwagen an der Hand überquert - sie ging von den Bahngleisen in Richtung der Sophienstraße. Als der Unfallfahrer die Dillenburgerin erfasste, wurde sie zu Boden geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Wenige Minuten später war ein Ersthelfer zur Stelle und setzte um 5.42 Uhr einen Notruf ab. Der Unfallfahrer war, so die Polizei, davongefahren, ohne sich um die 59-Jährige zu kümmern.