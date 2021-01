Zukunftswerkstatt soll's für Dillenburg richten

Für die Stadt Dillenburg ein langwieriges und teures Unterfangen: die Sanierung des "Aquarena"-Hallenbades auf der Bleiche. Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG - Das Jahr 2020 war von Corona geprägt. Trotzdem mussten auch die kommunalen Verwaltungen abseits der Pandemieeinschränkungen funktionieren. Für das Jahr 2021 gibt es die Hoffnung, dass sich das Leben Stück für Stück wieder normalisiert. Damit verbunden sind auch wichtige Projekte in den Kommunen. Dazu haben wir in den Rathäusern nachgefragt. Heute ist Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz (CDU) an der Reihe.

Was ist das wichtigste Projekt in Ihrer Stadt?

Dillenburg hat sich eine Vielzahl wichtiger Projekte für 2021 vorgenommen. Die Arbeit an der Zukunftswerkstatt 2030+ ist dabei besonders hervorzuheben. Viele wichtige Weichen in unterschiedlichen Bereichen werden hier gestellt. Dazu zählt unter anderem eine Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsstrategie. Dazu gehören auch das wichtige Förderprogramm "Lebendige Zentren", in das wir bereits aufgenommen sind, oder die Bewerbung für die Landesgartenschau 2027. Wichtige konzeptionelle Arbeiten sind in der Zukunftswerkstatt enthalten, so auch ein neues Verkehrskonzept für unsere Stadt. Die Untersuchung soll Vorschläge für eine Verbesserung des Miteinanders von Verkehrsteilnehmern und Mobilitätsformen erarbeiten. Sie ist beauftragt.

Wo möchten Sie unbedingt vorankommen?

In unserer Stadt gibt es viele wichtige Investitionsvorhaben, beispielsweise der Bau und die Fertigstellung der Hochwasserrückhaltebecken und damit verbunden die Gründung eines interkommunalen Hochwasserschutzzweckverbandes. Beides steht für 2021 auf der "To-do-Liste". Daneben aber auch die "Aquarena"-Sanierung, die wir hoffentlich zeitnah im kommenden Jahr beginnen können. Dort gehen mehr als 200 000 Menschen pro Jahr schwimmen. Das belegt die Wichtigkeit des Projektes. Und natürlich hoffen wir auf den Zuschlag zur Landesgartenschau 2027. Mit den bereits erwähnten Förderprogrammen ist unsere Erwartung verbunden, Dillenburg an entscheidenden Stellen voranzubringen: Belebung der Innenstadt, Sanierung von Gebäudesubstanzen, Umbau des Dill-Ufers und vieles mehr.

Was wäre aus Ihrer Sicht wichtig, ist aber möglicherweise 2021 noch nicht realisierbar?

Wichtig ist die Konsolidierung unseres Haushalts. Kaum haben wir die Weltwirtschaftskrise mit ihren finanziellen Belastungen durchgestanden, kommt die nächste Krise in Gestalt einer weltweiten Pandemie. Deswegen ist es notwendig, die Einnahmeseite breiter aufzustellen. Neue Gewerbeflächen und die Ansiedlung weiterer Unternehmen sind unverzichtbar. Besonders, um die Belastungen für die Bürger*innen nicht zu erhöhen und die Qualität unserer Dienstleistung zu sichern. 2020 zeigt das mit seinen millionenschweren Einbrüchen bei unseren Einnahmen, gepaart mit den Zusatzbelastungen durch die Pandemie, eindrucksvoll. Das aufzufangen, und von einem Jahr auf das andere im Haushalt auszugleichen, ist nicht möglich.

Was ist sonst noch im Fokus in Ihrer Kommune?

Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die uns umgebende Natur als Angebot für eine schonende Freizeitnutzung ist. Egal, ob Wandern oder Radfahren - die Menschen waren 2020 draußen unterwegs. Wir konzentrieren uns daher auf die Qualitätssicherung der tollen Wanderwege wie Rothaarsteig, Lahn-Dill-Bergland-Pfad oder Westerwaldsteig mit ihren Rundtouren. Wir wollen durch eine Förderung des Tourismus mehr Menschen zu uns einladen. Ein modernes Buchungs- und Vermarktungstool soll einen Stützpunkt in Dillenburg bekommen. Daneben arbeiten wir an einer Müllvermeidungsstrategie, wollen den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben und Dillenburg im Rahmen der Zukunftswerkstatt mit ihren vielen Facetten fit für die Zukunft machen.