Zum "Tag des offenen Denkmals" historische Gebäude sehen

Viel zu entdecken gibt es auf der Burg Greifenstein. In den nächsten Jahren soll das Bauwerk saniert werden.

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Denkmäler sind Zeugen vergangener Geschichten ihrer Bewohner und Erbauer. Ihre Bausubstanz steckt voller Beweismittel. Historische Narben, Ergänzungen und Weiterentwicklungen erzählen viel über ein Bauwerk und seine Bewohner. Zum "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 11. September, können Besucher auf Spurensuche gehen. "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz" ist in diesem Jahr das Thema der bundesweiten Aktion, die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz veranstaltet wird. Auch in der Region können Architektur- und Geschichtsliebhaber Streifzüge in die Vergangenheit unternehmen.

Eschenburg

Auch das Regionalmuseum Eschenburg öffnet wieder seine Türen. Das ehemalige Trafohaus wurde 1910 in Wissenbach errichtet und gehörte zum ersten Bauabschnitt eines Überlandnetzes. 1996 wurde es dem Regionalmuseum Eschenburg übergeben und beherbergt seitdem das "Museum für Fernmeldegeschichte und Bergbau". Es soll die Neugierde auf die unterschiedlichen Sammlungen wecken, spannende Entdeckungen ermöglichen und neue Zugänge zu der Thematik Fernmeldetechnik ermöglichen.

Im Mittelpunkt werden zwei Fernschreiber in Aktion zu sehen sein. Diese Geräte ähneln Schreibmaschinen, wobei die Tastatur die Buchstaben und Zahlen in einen Code überträgt, elektrisch an ein gleichartiges Gerät überträgt und dort die Nachricht als Klartext ausdruckt.

Eine Vermittlungsanlage, die mit ihrer Technik von 1927 bis 1996 auch heute funktioniert, darf unter Anleitung bedient werden und in der gelben Telefonzelle vor dem Gebäude kann nach Einwurf von 20 Pfennig eine interne Verbindung erfolgen, ebenfalls können sich Besucher mit historischen Telefonen in die Anlage einwählen.

Unweit des Trafohauses in Wissenbach war der Standort einer kleinen Automobilfabrikation. Louis Manderbach gründete die Firma 1899 und produzierte zunächst Hand- und Schiebewagen, bis er 1928 mit Motor-Dreiradlieferwagen begann und die Herstellung später mit Kleinlieferwagen fortsetzte. 1948 wurden Liefer-und Kastenwagen sowie Omnibusse mit Fordmotoren hergestellt. Bis zum Firmenende 1956 verließen 589 Fahrzeuge das Werk. Zum 123-jährigen Firmenjubiläum werden ein Manderbach-Auto und zwei weitere Fahrzeuge vor dem Trafohaus ausgestellt.

Geöffnet ist das "Museum für Fernmeldegeschichte und Bergbau" in Wissenbach (Am Berg 6) am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr.

Dillenburg

In Dillenburg rückt die historische Kirchenruine Hof Feldbach in den Blickpunkt. Stadthistoriker Simon Dietrich wird Gästegruppen von jeweils bis zu 30 Personen durch die Ruine führen. Das Thema: "Die Kirchenruine zu Feldbach und ihre Inschriften - Historische Graffiti als 'KulturSpuren' des ältesten Dillenburger Gebäudes". Insgesamt werden drei kostenlose Führungen angeboten (11, 13 und 15 Uhr). Eine Führung dauert 45 bis 60 Minuten. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig - Interessierte finden sich jeweils 10 bis 15 Minuten vor Beginn vor der Kirchenruine (Kreuzung Rolfesstraße/Frankstraße) ein.

Die Feldbacher Kirchenruine ist das älteste erhaltene Gebäude in Dillenburg. Ihre Geschichte ist wechselhaft: Einst diente das Gotteshaus als Pfarrkirche der Dillenburger Bevölkerung, später nutzte man es als Scheune des Feldbacher Hofs. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Bau - nach einem Brand - zur Ruine. Ein Teil dieser langen Nutzungsgeschichte spiegelt sich in den Inschriften wider, die Besuchende seit den 1530er Jahren in den Putz des Kirchenchors eingeritzt haben.

Was erzählen diese bislang nahezu unbeachteten Zeugnisse über die Vergangenheit? Diese und andere spannende Fragen werden im Mittelpunkt der Führung stehen. Auch die Geschichte der Kirche sowie des Feldbacher Hofs, der zeitweise ein beliebtes Gasthaus beherbergte, wird beleuchtet.

Greifenstein

Ein spannendes Programm verspricht der Kulturkreis des Greifenstein-Vereins. In Abwandlung des Mottos heißt es hier "Spurensicherung". Dies beschreibt die Lage, in der sich der Greifenstein-Verein mit seiner Aufgabe, die Burgruine zu erhalten, befindet: In den nächsten Jahren muss das Bauwerk mit seinen weithin sichtbaren Doppeltürmen, der "Glockenwelt" und der Barockkirche für mehr als 3 Millionen Euro saniert werden.

Der Tag, an dem die Burg kostenlos besucht werden kann, beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Barockkirche. Pfarrer Wolfgang Leineweber wird den Spuren nachspüren, die in der Bibel auf der Suche nach Gott gesichert wurden.

Um 14 Uhr gehen dann Michael Krekel und Sigrid Müller-Stahl in einem Einführungsvortrag und anschließender Burgführung unterschiedlichen Kulturspuren nach und ermitteln Geschichte und Geschichten - manchmal auch mit Augenzwinkern und erstaunlichem Ergebnis.

Herborn

Das Herd- und Ofenmuseum in Burg (Burger Hauptstraße) erwartet am Sonntag von 11 bis 16 Uhr Besucher. Der Herborner Stadtteil und seine Einwohner waren schon immer eng mit der Burgerhütte (Burger Eisenwerke) verbunden. Der Heimatverein Burg hat es sich in den vergangenen 30 Jahren zur Aufgabe gemacht, unter anderem Herde und Öfen der Marke Juno (teils über 100 Jahre alt) zu sammeln und auszustellen.

Bischoffen

Bei Kaffee und Kuchen Geschichte genießen heißt es im Heimatmuseum Bischoffen (Günteroder Straße). Das Museum ist von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Burbach

Die Geschichte des "Landhauses Ilse" in Burbach ist untrennbar mit der Geschichte der Familie Grobleben verbunden. "Schlangenhaus" oder "Hexenhaus" oder "Kaffeemühle" wurde das Haus von den Burbachern genannt. Vieles gibt es zu erzählen beim "Tag des offenen Denkmals", denn das "Landhaus Ilse" ist definitiv ein Fall für den Denkmalschutz. Geöffnet ist das Haus (Erzweg 3) am Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Jeweils zur vollen Stunde bietet Katrin Mehlich, die Kulturbeauftragte der Gemeinde, Führung an.

Ebenfalls in Burbach, genauer gesagt im Ortsteil Gilsbach, öffnet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr auch ein mitteldeutsches Fachwerkhaus (Wilnsdorfer Straße 57) seine Türen. Der ursprüngliche Wohnteil des Hauses ist so unverändert, dass er als wichtiger Beleg der Bautätigkeit des 18. Jahrhunderts in der Ortschaft Gilsbach in die Denkmalliste aufgenommen wurde.

Haiger

In Sechshelden öffnet die Heimatstube (Dillstraße 42) von 13 bis 17 Uhr ihre Türen. Christian Klein bietet bei Bedarf auch Führungen durch die ehemalige Dorfschmiede in dem Haigerer Stadtteil an.