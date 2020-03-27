Freitag, 27.03.2020 - 19:00
4 min
Zunehmende Isolation, zunehmende Gewalt gegen Frauen und Kinder?
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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KONTAKTE
Frauenhaus und Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking, Wetzlar: 0 64 41-4 63 64; www.frauenhaus-wetzlar.de.
Frauenbüro des Lahn-Dill-Kreises: 0 64 41-4 07-12 40.
Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises: 0 64 41- 4 07-15 01; 0 27 71-4 07-60 01; jugendhilfe@lahn-dill-kreis.de.
Jugendamt der Stadt Wetzlar: 0 64 41-99-51 11; info51@wetzlar.de.
Erziehungs- und Familienberatung des Lahn-Dill-Kreises: 0 27 71-4 07-7 88.
Kinder- und Jugendpsychiatrie der Vitos-Klinik in Herborn: 0 27 72-5 04-12 90; ambulanz-kjp.herborn@vitos-herborn.de; in Wetzlar: 0 64 41-4 46-56 50; ambulanz-kjp.wetzlar@vitos-herborn.de.
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