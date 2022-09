Zusammenstoß: 6000 Euro Schaden

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro ist bei einem Unfall im Bereich Kasseler Straße/ Ströher Straße in Dillenburg entstanden. Laut Polizeibericht befuhr am Samstag, 3. September, gegen 14.30 Uhr, ein 22-jähriger Golffahrer die Bundesstraße von Frohnhausen in Richtung B277. Die Ampel an der Ströherstraße zeigte rot. Trotzdem fuhr der junge Mann in den Einmündungsbereich hinein. Dabei prallte er mit einem aus der Ströher Straße kommenden Dacia zusammen. Der in Dillenburg lebende Unfallfahrer blieb unverletzt.

Sein 61-jähriger Unfallgegner im Dacia trug leichte Verletzungen davon. Er klagte über Schmerzen an der Schulter. Der Dacia des Dietzhölztalers musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.