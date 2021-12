Zwei Einbrecher in drei Häusern

Jetzt teilen:

DILLENBURG-MANDERBACH - Am Samstagabend, 18. Dezember, haben Einbrecher in zwei Häusern in der Siedlungsstraße sowie einem Gebäude in der Straße "Zur Weitershell" in Manderbach zugeschlagen. Ihnen fielen Schmuck und Bargeld in die Hände. Die Tatzeit grenzen die Ermittler der Dillenburger Kriminalpolizei auf den Zeitraum zwischen 16.30 Uhr bis etwa 19.30 Uhr ein. In diesem Zusammenhang gibt es Hinweise auf zwei Männer, die sich gegen 18.50 Uhr in der Siedlungsstraße aufhielten. Beide waren schlank und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Einer trug eine Daunenjacke und hatte einen Wanderrucksack auf dem Rücken. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.