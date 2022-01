Zwei Fahrer geraten sich auf der B 277 in die Haare

Symbolfoto: VRM

DILLENBURG - Die Fahrer eines Lasters und eines Autos sind am Dienstag auf der Bundesstraße B 277 in Dillenburg aneinandergeraten, nachdem es laut Polizeisprecherin Yasmine Hirsch so ausgesehen hatte, als wäre es zu einem Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen.

Obwohl es letztendlich keine Berührung von Lkw und Pkw gegeben habe, habe sich zwischen den Kontrahenten gegen 10.50 Uhr am Ortsausgang von Dillenburg in Richtung Haiger an der Abfahrt zur B 253 ein Streit entwickelt. "Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten an, was wohl auch zum Ende der Auseinandersetzung führte", berichtet die Polizeisprecherin.

Polizei hofft auf weitere Aussagen von Zeugen

Da die Angaben der Fahrer zum Sachverhalt nicht eindeutig seien, hoffen die Ermittler auf weitere Aussagen von Zeugen des Geschehens. Die Polizei bittet vor allem die Verkehrsteilnehmer, die angehalten und den Streit beobachtet haben, sich bei ihr in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 zu melden.