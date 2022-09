Zwei MacBooks in Dillenburg gestohlen

Symbolfoto: dpa

DILLENBURG - Wie die Polizei erst am Mittwoch vermeldete, hat ein Dieb bereits am 2. September bei Expert-Klein in Dillenburg zwei MacBooks gestohlen. Der 1,80 bis 1,90 Meter große Mann habe gegen 16.20 Uhr den Elektromarkt in der Herwigstraße betreten, die Sicherungen der zwei ausgestellten Computer entfernt und sie offenbar mit einer für Diebeszüge hergestellten Haltevorrichtung am Bauch unter seinem hellblauen Hemd verstaut. Dann habe der Dieb den Markt verlassen. Der Schaden wird mit rund 2450 Euro beziffert. Der Täter habe außer dem Hemd hellblaue Jeans und schwarze Sneakers mit weißer Sohle getragen. Zudem habe er eine hellblaue Baseballkappe auf dem Kopf gehabt und eine schwarze FFP2-Maske getragen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib der Beute geben können, sich bei der Polizei unter Telefon 02771-9070 zu melden.