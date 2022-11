Zwei Verletzte bei Unfall in Frohnhausen

(© Chalabala/Fotolia)

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Frontalzusammenstoß in der Industriestraße in Frohnhausen am frühen Mittwochabend: Dabei sind zwei Autofahrer verletzt worden.

Gegen 17.25 Uhr, so berichtet es Polizeisprecherin Kerstin Müller, fuhr ein 44-Jähriger in einem Renault Captur auf der Industriestraße in Richtung Hauptstraße. Ein 51-Jähriger kam ihm in einem VW Golf entgegen.

Der aus Eschenburg stammende Renault-Fahrer geriet dann aus bisher noch nicht bekannter Ursache auf die Fahrspur des Golfs, sodass beide Autos frontal aufeinanderprallten. Dessen aus einem Dillenburger Stadtteil stammender Fahrer wurde dabei ebenso verletzt wie der 44 Jahre alte Unfallverursacher. Rettungskräfte brachten beide in umliegende Krankenhäuser.

Verursacher offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Da der Renault-Fahrer offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sowohl der VW als auch der Renault wurden derart beschädigt, dass sie nur noch Schrottwert haben. Beide Autos wurden abgeschleppt.