Zweites Konzert des Dillenburger "Orgelsommers"

DILLENBURG - Clemens Bosselmann ist beim zweiten Konzert des ökumenischen Dillenburger Orgelsommers am Sonntag, 24. Juli, an der Klais-Orgel in der katholischen Pfarrkirche in Dillenburg zu hören. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Auf dem stilistisch vielfältigen Programm stehen Werke aus Barock, Romantik, Jazz sowie Improvisationen.

Den Rahmen bilden Johann Sebastian Bachs Triosonate in C-Dur BWV 529 sowie Fantasie und Fuge c-Moll BWV 562. Dazwischen sind mit "Ain't misbehavin'" und "All the cats join in" zwei Stücke aus dem "Real Book of Jazz" zu hören. Das Programm wird ergänzt durch eine Choralbearbeitung von Johannes Brahms sowie eine Improvisation über ein Kirchenlied.

Clemens Bosselmann ist zum ersten Mal als Organist in Dillenburg zu Gast. Der 1985 in Dresden geborene Musiker ist seit dem 1. Januar 2018 als Nachfolger von Martin Lutz der Leiter der Schiersteiner Kantorei, Kantor der Christophorusgemeinde Wiesbaden-Schierstein und Propsteikantor für Rhein-Main West.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.