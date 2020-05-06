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Mittwoch, 06.05.2020 - 05:00
4 min

Zwiegespalten: US-Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs

Am Kriegsende wurden die US-Soldaten in Deutschland sowohl als Retter, als auch als Feinde wahrgenommen. Der Siegener Historiker Dieter Pfau erklärt die zwiespältige Haltung der Deutschen.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Ein bisschen Unbehagen, ein bisschen Skepsis, aber auch ein bisschen Neugier: Als die US-Soldaten 1945 in Deutschland einmarschiert waren, stand ihnen die deutsche Bevölkerung mit gemischten Gefühlen gegenüber. Je nachdem wurden sie als Befreier, Feinde oder einfach als Besatzer angesehen. Archivfoto: Sammlung Michael Bermeitinger

Ein bisschen Unbehagen, ein bisschen Skepsis, aber auch ein bisschen Neugier: Als die US-Soldaten 1945 in Deutschland einmarschiert waren, stand ihnen die deutsche Bevölkerung mit gemischten Gefühlen gegenüber. Je nachdem wurden sie als Befreier, Feinde oder einfach als Besatzer angesehen. Archivfoto: Sammlung Michael Bermeitinger

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Ein bisschen Unbehagen, ein bisschen Skepsis, aber auch ein bisschen Neugier: Als die US-Soldaten 1945 in Deutschland einmarschiert waren, stand ihnen die deutsche Bevölkerung mit gemischten Gefühlen gegenüber. Je nachdem wurden sie als Befreier, Feinde oder einfach als Besatzer angesehen. Archivfoto: Sammlung Michael Bermeitinger

Ein bisschen Unbehagen, ein bisschen Skepsis, aber auch ein bisschen Neugier: Als die US-Soldaten 1945 in Deutschland einmarschiert waren, stand ihnen die deutsche Bevölkerung mit gemischten Gefühlen gegenüber. Je nachdem wurden sie als Befreier, Feinde oder einfach als Besatzer angesehen. Archivfoto: Sammlung Michael Bermeitinger

Dieter Pfau ist freiberuflicher Historiker in Siegen. Foto: Dieter Pfau

Dieter Pfau ist freiberuflicher Historiker in Siegen. Foto: Dieter Pfau

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ZUR PERSON

Dieter Pfau freiberuflicher Historiker in Siegen und arbeitet überwiegend zu Themen der Neueren und Neusten Geschichte2005 zeichnete er verantwortlich für die vom Fach Geschichte der Universität Siegen organisierte Ausstellung "Kriegsende 1945 in Siegen"Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.zeitspuren-siwi.de.

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