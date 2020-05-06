Mittwoch, 06.05.2020 - 05:00
4 min
Zwiegespalten: US-Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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ZUR PERSON
Dieter Pfau freiberuflicher Historiker in Siegen und arbeitet überwiegend zu Themen der Neueren und Neusten Geschichte2005 zeichnete er verantwortlich für die vom Fach Geschichte der Universität Siegen organisierte Ausstellung "Kriegsende 1945 in Siegen"Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.zeitspuren-siwi.de.
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