1000 + x Bäume in Driedorf pflanzen

Bäume für die Zukunft: In Driedorf können sich Bürger an einer Pflanzaktion beteiligen. Symbolfoto: Maksim Pasko/Stock Adobe

DRIEDORF - Demnächst können Bürger in Driedorf einen kleinen Teil zur Zukunft des Waldes beitragen: Die Gemeinde startet das Projekt "1000 + x Bäume". Wer beim Pflanzen am 26. März mitmachen möchte, sollte sich in dieser Woche anmelden.

Mit der Aktion soll auf den zunehmenden Verlust von Waldflächen reagiert - und auf das Thema aufmerksam gemacht - werden. Auf den Weg gebracht hatte die Gemeindevertretung das Projekt im vergangenen Jahr. Die Idee war aus den Reihen der FWG-Fraktion gekommen.

Nun setzt die Gemeinde Driedorf "1000 + x Bäume" in Kooperation mit Hessen Forst und der Baumschule Wilfried Werner um. Starten soll die Pflanzung am Wetzlarer Weg am 26. März (Samstag) um 9 Uhr. Werkzeug und Pflanzmaterial sind vor Ort vorhanden. Eine Karte mit dem gekennzeichneten Grundstück ist online auf www.driedorf.de ("Nachrichten") zu finden.

Interessierte sollen sich bis zum Freitag, 18. März, bei der Gemeinde Driedorf melden, und zwar bei Peter Thomas, Telefon 02775-954225, E-Mail:

peter.thomas@driedorf.de.