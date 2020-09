2250 Euro für den Betrieb von Driedorfs Bürgerhaus

2250 Euro für den Betrieb des Driedorfer Bürgerbusses (v.l.): Bürgermeister Carsten Braun und Hans-Peter Haust freuen sich ebenso über die Spende von Cesare Tangredi wie Andrea Klaas und Simone Hoffmann von der AG 2025 Soziales. Foto: Gemeinde Driedorf

Driedorf (red). Bereits zum dritten Mal hat Cesare Tangredi, Inhaber der "Trattoria da Raffaello" in Driedorf, die Aktion "Essen für den guten Zweck" organisiert. Wegen er Corona-Pandemie gab es in diesem Jahr alle Speisen ausschließlich zum Mitnehmen.

Die Frauen der AG 2025 Soziales, Hans-Peter "Pico" Haust als Seniorenbeauftragte der Gemeinde Driedorf, Parlamentspräsident Markus Topitsch und Bürgermeister Carsten Braun (beide CDU) halfen Tangredi und dem Mitarbeiterteam der "Trattoria da Raffaello".

Nachdem in den vergangenen Jahren die Jugendfeuerwehren und die Kindertagesstätten der Gemeinde Driedorf begünstigt worden waren, unterstützte Tangredi mit der Spende diesmal den Bürgerbus der Gemeinde Driedorf. Am Ende eines arbeitsreichen Abends konnte er 2250 Euro an Bürgermeister Braun übergeben, der sich im Namen der Gemeinde bedankte.