72-Jährige stirbt bei Wohnhausbrand

Bei dem Brand in Stein-Neukirch ist die 72-jährige Bewohnerin gestorben. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

STEIN-NEUKIRCH - Zu einem verheerenden Dachstuhlbrand kam es am frühen Mittwochmorgen in Stein-Neukirch im Westerwaldkreis. Gegen 4 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem brennenden Einfamilienhaus alarmiert. Offensichtlich wurden die beiden Hausbewohner, ein Ehepaar, durch einen lauten Knall geweckt, wie die Polizei mitteilt. Ein 74-jähriger Bewohner konnte sich selbstständig aus dem Haus retten. Seine 72-jährige Ehefrau wurde wenig später durch Rettungskräfte aus dem Haus geborgen und habe reanimiert werden müssen. Im Krankenhaus ist sie dann in den frühen Morgenstunden gestorben.

"Da die Treppe im Gebäudeinneren durchgebrannt und somit der

Zugang zum Obergeschoss versperrt war, gestaltete sich die

Brandbekämpfung aufwendig", heißt es im Bericht der Feuerwehr. Unter anderem wurde die Drehleiter der Feuerwehr Bad-Marienberg

eingesetzt. Gegen 8.15 Uhr war das Feuer schließlich gelöscht.

61 Kräfte waren im Einsatz

Im Einsatz waren insgesamt 61 Kräfte der Feuerwehren Stein-Neukirch,

Rennerod, Salzburg, Oberroßbach, Bad-Marienberg sowie der Rettungsdienst des DRK, Polizei und die Notfallseelsorge.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, heißt es von der Polizei. Brandermittler der Kriminalpolizei Montabaur werden die Untersuchungen aufnehmen.