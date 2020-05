Ärger um Wochenendhäuser in Heisterberg und an der Krombach

Für die Parkplätze der Naherholungsgebiete Heisterberger Weiher und Krombachtalsperre fallen seit dem 1. Mai 2020 keine Parkgebühren mehr an, meldet die Gemeinde Driedorf.

Die Eintrittspreise wurden - unter Beachtung des Vergleichs mit anderen hessischen Badeseen - neu festgelegt: Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren zahlen drei Euro, Kinder von 6 bis 13 Jahren zahlen zwei Euro Eintritt. Die vollständige Preisliste ist unter www.driedorf.de einzusehen.

Anfang März konnte die ausgeschriebene Stelle einer Badeaufsicht für den Heisterberger Weiher zum 1. Mai besetzt werden.

Vorbehaltlich der Corona-Verordnungslage in den Sommermonaten bereitet die Gemeindeverwaltung den Start eines - möglicherweise - eingeschränkten Badebetriebes am Heisterberger Weiher und an der Krombachtalsperre vor. Die aktuellen Hinweise des Landes Hessen zur Möglichkeit eines Badebetriebes bei Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln werden geprüft.