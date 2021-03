Aus der Bibliothek in den Ruhestand

Auf Wiedersehen: Bürgermeister Carsten Braun verabschiedet die Leiterin der Schul- und Gemeindebibliothek, Dorothee Lange-Hofmann, in den Ruhestand. Foto: Westerwaldschule Driedorf

DRIEDORF - Sieben Jahre lang ist sie die gute Seele der Schul- und Gemeindebibliothek in Driedorf gewesen. Nun hat Bürgermeister Carsten Braun (CDU) Dorothee Lange-Hofmann in einer kleinen Feier in der Mediathek der Westerwaldschule in den Ruhestand verabschiedet.

Coronabedingt waren außer Braun nur Schulleiterin Susanne Kuhlmann-Wohner, ihr Stellvertreter Dr. Wolfgang Faust, Katharina Heinzel als Vertreterin des Personalrats sowie Maria Samartinean und Anna-Lisa Reif als pädagogische Leitung der Mediothek anwesend waren.

Kuhlmann-Wohner dankte Lange-Hofmann für ihren langen und engagierten Dienst in der Mediothek. Dem schloss sich der Personalrat an. Bürgermeister Braun freute sich, dass die langjährige Mitarbeiterin der Einrichtung stundenweise zunächst erhalten bleibt.