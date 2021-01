Auto erfasst bei Driedorf ein Pferd

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF - Auf der Bundesstraße B 255 hat ein Auto am Montag gegen 6.20 Uhr in Höhe von Driedorf ein Pferd erfasst. Es gehörte zu einer Gruppe von Pferden, die plötzlich auf die Straße liefen, als ein 24 Jahre alter Mann in Richtung Herborn unterwegs war. Er konnte nicht mehr ausweichen, sodass sein VW Passat mit einem Pferd zusammenstieß. Das Tier wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass ein Tierarzt es einschläfern musste. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 3200 Euro.