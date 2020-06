Badesaison an Heisterberger Weiher und Krombach hat begonnen

Ist ein beliebtes Freizeitziel: der Heisterberger Weiher. Archivfoto: Volker Lommel

Driedorf-Heisterberg/-Mademühlen (red). Saisonstart am Heisterberger Weiher und an der Krombachtalsperre bei Mademühlen: Die Gemeinde Driedorf hat die Badebereiche und Liegewiesen geöffnet.

Die Betreiber habe dies wegen der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen und weiterer Auflagen vor enorme Herausforderungen, sagt Felix Friedrich von der Gemeindeverteilung.

Eine der Einschränkungen ist, dass es für den Heisterberger Weiher für die laufende Saison keine Freizeit- und Jahreskarten mehr gibt. Wer eine solche bereits gekauft hat, kann sie bei der Platzverwaltung zurückgeben.

An der Krombach gibt's Karten weiter an der Kasse

Hintergrund: Um einen den Auflagen gemäßen Badebetrieb gewährleisten zu können, Warteschlangen möglichst zu vermeiden und für das Gesundheitsamt mögliche Infektionsketten nachvollziehbar zu machen, hat die Gemeinde für das Naherholungsgebiet Heisterberger Weiher unter der Adresse http://freibadtickets.de/ ein Online-Buchungssystem eingerichtet. Besucher erhalten dort nach der Registrierung einen QR-Code, der beim Betreten und Verlassen des Naherholungsgebietes gescannt wird. In diesem Zusammenhang sei es erforderlich, am Heisterberger Weiher den Zugang über den Damm in Richtung des Campingplatzes während der Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr zu schließen, sodass ein nachvollziehbarer Zugang zu den Liegewiesen erfolgen kann. Außerhalb der Öffnungszeiten können Spaziergänger und Radfahrer den Rundweg nutzen. Wer die Krombachtalsperre besuchen möchte, erhält wie gewohnt am Kassenhäuschen Eintrittskarten. Auf Badestrand und Liegewiesen sich höchsten 200 Personen gleichzeitig aufhalten.

Kreis nennt Qualität des Wassers "ausgezeichnet"

Alle Regelungen und Hinweise für Krombachtalsperre und Heisterberger Weiher finden sich als Aushang an den jeweiligen Eingangsbereichen. Die Hygienekonzepte für beide Seen sind mit dem Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises abgestimmt. Dieses hat der Gemeinde auch in diesem Jahr eine ausgezeichnete Wasserqualität der Driedorfer Badeseen bestätigt.