Bellinghausen erhält die 100 000. Impfung

100 000. Impfung im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises: Christa Bellinghausen aus Driedorf, die mit ihrem Ehemann Willi im Zentrum war, erhielt einen Blumenstrauß. Foto: Lahn-Dill-Kreis

DRIEDORF/LAHNAU - Das Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises in Waldgirmes hat inzwischen mehr als 100 000 Mal gegen das Coronavirus geimpft. Die 100 000. Impfung erhielt Christa Bellinghausen aus Driedorf, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Landrat Wolfgang Schuster (SPD) beglückwünschte sie mit einem kleinen Präsent.

Der erste Pieks im Lahn-Dill-Kreis wurde am 28. Dezember gesetzt. Die mobilen Impfteams haben damals begonnen, priorisierte Bürger in Alten- und Pflegeheimen zu impfen. Am 9. Februar wurde das Impfzentrum in Lahnau eröffnet. Zunächst waren hier zwei der insgesamt sieben Impfstraßen in Betrieb. Gut einen Monat später, am 15. März, wurde die 25 000. Dosis verimpft. Seit Anfang April läuft das Impfzentrum unter Volllast. Das bedeutet, alle sieben Impfstraßen sind täglich von 7 bis 21 Uhr in Betrieb.

Volllastbetrieb im Impfzentrum - das bedeutet nicht nur mehr als 100 000 Impfdosen bis heute. Seit Eröffnung im Februar wurden hier laut Kreisverwaltung

W 200 Quadratmeter Tupfer verbraucht,

W 5 Kilometer Pflaster aufgeklebt,

W ca. 50 000 Kugelschreiber verteilt,

W 65 000 Nierenschalen verwendet,

W 200 000 Injektionsnadeln eingesetzt,

W 120 000 Spritzen aufgezogen,

W 789 Liter Handdesinfektionsmittel verrieben und

W 58,61 Liter Natriumchlorid zum Anmischen des Impfstoffes verbraucht.