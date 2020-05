Betreute Bleibe für PSP-Kranke in Driedorf eröffnet

Freuen sich über die Kooperation in Driedorf und die neue Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen: Eveline Stasch, Koordinatorin für die Deutsche PSP-Gesellschaft (links), und Eva Halfmann-Gräb, stellvertretende Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill. Foto; Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill

DRIEDORF (hog). In Driedorf ist eine Wohngemeinschaft für Menschen mit "atypischen Parkinsonsyndromen" eröffnet worden. Gegründet hat die Einrichtung im Gebäude des ehemaligen Pflegeheims die Deutsche PSP-Gesellschaft. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Lahn-Dill stellt die Betreuung der zwölf Bewohner sicher.

Das Angebot dort richtet sich an Menschen mit Progressiver Supranukleärer Blickparese (PSP), Multisystematrophie (MSA) und Kortikobasaler Degeneration (CBD) oder anderen neurologischen Erkrankungen. Die Symptome der Betroffenen erinnern zum Teil an Parkinson, das derzeit nicht heilbare Krankheitsbild ist aber ein anderes. Die PSP-Gesellschaft ist eine bundesweite Selbsthilfeorganisation für Angehörige und Erkrankte mit Sitz in Bad Nauheim.

"In Deutschland gibt es für diese spezielle Parkinsonform keine vergleichbare Einrichtung", erläutert Eveline Stasch, die sich als Leiterin der Geschäftsstelle und Koordinatorin für die Deutsche PSP-Gesellschaft engagiert. "Darum haben wir beschlossen, dies selbst in die Hand zu nehmen. Wir waren sehr lange auf der Suche nach einer Immobilie und sind froh, einen so passenden Standort gefunden zu haben."

Helle Zimmer und große Gemeinschaftsräume

Die nun entstandene Wohnung verfügt über helle Zimmer und große Gemeinschaftsräume. Durch eine enge Kooperation der Wohngemeinschaft mit den regionalen Parkinsonkliniken, Hausärzten und Therapeuten wird für die erforderliche fachliche Unterstützung gesorgt. Zur Sicherstellung der Betreuung in der Wohngemeinschaft kooperiert die Deutsche PSP-Gesellschaft mit der Awo Lahn-Dill. Dies beinhaltet auch eine Nachtbereitschaft.

Eva Halfmann-Gräb, die stellvertretende Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill, bedankte sich für das Vertrauen: "Es ist für uns eine neue Aufgabe, welche wir mit unserem neuen Team super meistern werden."

Einzug auch in Zeiten

von Covid-19 möglich

Nach den Verzögerungen durch Corona sei man froh, dass es losgehe. "Natürlich sorgen wir bei den Bewohnern und Bewohnerinnen für Sicherheit und die Umsetzung der Hygienebestimmungen. Somit ist ein Einzug auch jetzt möglich", so Halfmann-Gräb.

Für Anmeldungen steht die Selbsthilfeorganisation jederzeit zur Verfügung unter Telefon 0 60 32-99 29 66 oder per E-Mail an: buero@psp-gesellschaft.de.