Blitz schlägt in Wochenendhaus an der Krombachtalsperre ein

Glück im Unglück: Als ein Blitz am Mittwochabend in das Wochenendhaus einschlägt, ist es gerade nicht bewohnt.

Driedorf-Mademühlen (cw). Die Driedorfer Feuerwehr musste am Mittwochabend einen Dachstuhlbrand im Mademühlener Wochenendhausgebiet an der Krombachtalsperre löschen.

Kurz nach 20 Uhr, so Gemeindebrandinspektor Frank Merkelbach, sei die Wehr alarmiert worden. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt.

Feuerwehrleute müssen sich

selbst Zugang verschaffen

Da das Gebäude am Mittwochabend nicht bewohnt war, mussten sich die 40 Einsatzkräfte der Einheiten aus Driedorf, Mademühlen und Münchhausen einen Zugang ins Innere des Gebäudes verschaffen. Merkelbach vermutet, dass der Blitz über eine alte Antenne den Weg in den Dachstuhl gefunden hatte. Zur Sicherheit war ein Rettungswagen vor Ort. Die Ursachenforschung und die Schadensermittlung liegen nun in Händen der Polizei, die den Löscheinsatz mit Einsatzkräften begleitete.