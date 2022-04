Bürgermeisterwahl Driedorf: Ihre Fragen an die Kandidaten

Kandidieren für das Bürgermeisteramt in Driedorf (v.l.): Carsten Braun (CDU) und Felix Voigt (SPD). Archivfotos: Carsten Braun/SPD Driedorf

DRIEDORF - Die Entscheidung rückt näher: Am 8. Mai steht in Driedorf die Bürgermeisterwahl an. Schon jetzt sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, an der Reihe: Senden Sie uns Ihre Fragen an die zwei Kandidaten.

Zur Wahl treten Bürgermeister Carsten Braun (CDU) und Felix Voigt, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, an. Die Themen, die den künftigen Rathauschef erwarten, sind vielfältig - vom Tourismus über die Dorfentwicklung bis zur medizinischen Versorgung. In den Wochen bis zur Wahl werden wir die zwei Kandidaten und ihre Positionen ausführlich vorstellen. Dabei sollen auch Ihre Fragen einfließen, liebe Leserinnen und Leser. Was möchten Sie von den Bewerbern wissen? Welche Driedorfer Zukunftsthemen interessieren Sie?

Senden Sie uns Ihre Fragen bis Sonntag, 17. April, per E-Mail an lokalredaktion-dill@vrm.de mit der Betreffzeile "Leserfragen Driedorf". Aus den Einsendungen wählt die Redaktion Fragen aus und veröffentlicht dazu die Antworten der Kandidaten.