2 min

Camping-Pacht im Lockdown: Erstattung in Driedorf?

Zwei Monate waren die Campingplätze am Heisterberger Weiher und an der Krombachtalsperre dicht. Der Grund: der Kampf gegen die Corona-Pandemie. Aber was ist mit den Kosten?

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg