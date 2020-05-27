Mittwoch,
27.05.2020 - 21:07
2 min
Corona reißt Loch in den Driedorfer Haushalt
Die Corona-Pandemie führt zu massiven Einnahmeverlusten der Gemeinde Driedorf. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Parlament, den Eltern die Kita-Gebühren für April und Mai zu erlassen.
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