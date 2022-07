Daniel Lauer bleibt Vorsitzender der SG 66 Hohenroth

Der Vorstand der SG Hohenroth (v. l.): Heiko Heinz, Eckhard Decker, Vorsitzender Daniel Lauer, Patrick Walther, Jörg Decker, Omar Karkotli, Colin Klaas und Karl-Heinz Bastian. Foto: Daniel Lauer

DRIEDORF-HOHENROTH - Die erste Tischtennis-Mannschaft der Spielgemeinschaft (SG) 66 Hohenroth hat in der Bezirksliga den dritten Platz erreicht. Das hat Vorsitzender Daniel Lauer während der Hauptversammlung im Feuerwehrhaus erfreut berichtet.

Bilanz: Jörg Decker berichtete auch über die Jugendarbeit mit dem Meistertitel der Jungen 18 sowie einer Nachwuchssichtung als Highlights.

Wahlen: Daniel Lauer (Vorsitzender), Colin Klaas (stellvertretender Vorsitzender, neu), Eckhard Decker (Kassierer), Jörg Decker (Jugendwart), Karl-Heinz Bastian (Schriftführer) und Heiko Heinz (Beisitzer). Omar Karkotli und Patrick Walther (Beisitzer, neu).

Ausblick: In der kommenden Saison sind fünf Erwachsenen-Teams von der 2. Kreisklasse bis zur Bezirksliga am Start. In den kommenden Monaten soll der Fokus unter anderem auf den Aufbau einer Social-Media-Präsenz sowie die Organisation eines Vereinsausfluges gelegt werden.