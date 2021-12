Die Bleistiftstrich-Orgel hat's in sich

Knifflig: Auch diese zwei Viertklässler der Westerwaldschule bauen eine Bleistiftstrich-Orgel. Foto: Westerwaldschule Driedorf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF - Professor Martin Gräfe von der Technischen Hochschule Mittelhessen hat Schüler beim Projekttag der Westerwaldschule in Driedorf mit dem gemeinsamen Bau einer Bleistiftstrich-Orgel begeistert: "Das war ganz schön fummelig, aber hat super Spaß gemacht", sagte einer der Viertklässler.

Weitere Kommentare von Schülern dazu waren: "Nachdem ich alles richtig verdrahtet hatte, hat es geklappt: Ich konnte ganz verschiedene Töne erzeugen" und "Machen wir so was nächste Woche wieder?"

Drähte in die Hand nehmen, und schon tönt es anders los

Das Projekt war Teil des Sachunterrichts in der vierten Klasse, in dem das Thema "Elektrizität und Strom" durchgenommen wurde. Die Schüler probierten mit den selbst aufgebauten Schaltungen aus, was außer einem Bleistiftstrich noch alles Strom leitet, zum Beispiel Pappstreifen, die zuvor etwas angefeuchtet worden waren.

Auch damit lassen sich der Schaltung verschiedene Töne entlocken. Und auch, wenn die beiden Drähte in die Hand genommen werden, werden - abhängig vom Hautwiderstand - unterschiedliche Töne erzeugt.

Sabine Baum, die Beauftragte für Umweltbildung und Ökologie der Westerwaldschule, resümierte: "Erfahrungsgemäß interessieren sich gerade sehr junge Schüler sehr für Natur und Technik. Daher halte ich eine möglichst frühzeitige Hinführung zu technischen und naturwissenschaftlichen Themen für sehr wichtig, um dieses Interesse aufrecht zu erhalten und Talente zu fördern."