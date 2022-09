Die Schelle gibt den Ausschlag

Unser Detail könnte klinge(ln), wenn es echt wäre. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Für den vierten Teil unseres Sommerrätsels haben wir das Dilltal verlassen. Die Details rückten auf dem Westerwald in den Kamerafokus: Gesucht war das Driedorfer Rathaus.

Die Schelle des Ortsdieners, die E-Bike-Station und das alte Polizei-Schild am Rathaus haben viele Leserinnen und Leser erkannt. Der Schellemann mit Kind steht vor dem Rathaus. Es ist eine Bronzefigur, die von dem Bildhauer Thomas Zach entworfen und in Eschenburg hergestellt wurde. Das Ensemble hat seit Juli 2006 seinen Platz im Herzen Driedorfs. Der Schellemann hat früher die neusten Nachrichten verkündet.

An der Schelle haben einige Einsender den gesuchten Ort erkannt. Rudolf Krenzer aus Dillenburg schreibt, dass der Schellemann öfter Motiv seiner selbst gebauten Laternen war. Die Driedorferin Renate Thomas hat alle drei fotografischen Hinweise richtig zugeordnet. Sie weiß zudem den genauen Wortlaut, der auf dem Schild am Rathauseingang steht: Außer "Polizeiverwaltung" sind dort "Bürgermeisteramt" und "Driedorf" mit Wappen zu sehen.

Fotos Unser Detail könnte klinge(ln), wenn es echt wäre. Foto: Katrin Weber An der Fassade des gesuchten Gebäudes sind Relikte vergangener Zeiten zu sehen. Foto: Katrin Weber An und in unserem gesuchten Gebäude sind Fahrradfahrer herzlich willkommen. Foto: Katrin Weber Am Driedorfer Rathaus gibt es einige Details, die man entdecken sollte. Foto: Katrin Weber 4

Die E-Bike-Station wird gern genutzt. Radtouristen und Alltagsfahrradfahrer, die etwas in der Gemeindeverwaltung zu erledigen haben, parken dort ihre Räder. Mit dem Driedorfer Rathaus endet unser Sommerrätsel. In den vergangenen Wochen haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf eine kleine Reise durch den ehemaligen Dillkreis mitgenommen. Viele von Ihnen haben sich unter dem olympischen Gedanken "dabei sein ist alles" an unserem Suchspiel beteiligt und ihre Lösungsvorschläge eingesandt. Wir sagen "Danke fürs Mitmachen".