Driedorf feiert wieder Westerwaldkirmes

Auf die Bänke: Der Westerwald feiert am zweiten Augustwochenende wieder seine Kirmes in Driedorf. Archivfoto: Siegfried Gerdau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF - Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause feiern die Driedorfer wieder die Westerwaldkirmes. Der Marktplatz in Driedorf soll am zweiten Wochenende im August der Ort für gute Laune und Party sein.

Am Freitag, 12. August, heizt DJ Torti ab 20 Uhr den Feierlustigen bei der Disco-Party ein. Der Eintritt inklusive einem Los kostet im Vorverkauf 5 Euro und an der Abendkasse 6 Euro. Am Samstag, 13. August, übernimmt erstmalig die Band "Inside Out" das Kommando im Festzelt und trumpft ab 20 Uhr mit Rock- und Pop-Klassikern auf. Der Eintritt inklusive einem Los kostet im Vorverkauf 8 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Traditionell zieht am Sonntag, 14. August, ab 14 Uhr der Festzug mit zahlreichen Vereinen durch Driedorf, bevor ab 15 Uhr "Die Egerländer 6" im Zelt aufspielen. Am Sonntag ist der Eintritt frei. Am Montag, 15. August, sorgen gleich zwei Bands für Stimmung: ab 14 Uhr die Band "Blechbuckel" und ab 18 Uhr die Band "Reinheitsgebot". Der Eintritt inklusive einem Los kostet 6 Euro. Wer am Montag vor 16 Uhr im Festzelt ist, bekommt zwei Getränkechips gratis.

Fahrgeschäfte und

täglich eine Tombola

Der Einlass ins Festzelt erfolgt an allen Tagen immer eine Stunde vor Spielbeginn der Bands. Die Besucher finden auf dem Kirmesplatz zudem viele Fahrgeschäfte, Schaustellerbuden sowie eine tägliche Tombola.