Driedorf: Wie sich Schule in der Natur abspielt

Tauschen sich zu den Projekten in Driedorf aus: (v.l.) Sabine Baum, Jan Hausner, Carsten Geiß-Preuschoff (alle Westerwaldschule), Revierförster Helmut Benischke, Martin Küthe (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Herr Schneider (Interessengemeinschaft "MTB BikePark"), Schulleiterin Susanne Kuhlmann-Wohner und Bürgermeister Carsten Braun. Mit dabei waren auch Mitglieder der Mountainbike-AG. Foto: Gemeinde Driedorf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF - Mit zwei Projekten nimmt die Driedorfer Westerwaldschule die Umwelt in den Blick. Davon hat sich nun auch Besuch aus Wiesbaden ein Bild gemacht. Es ging vor allem um die Mountainbike-AG und den Schulwald.

Die Projekte der Schule und der Gemeinde seien in diesem Bereich "ganz weit vorne in Hessen", sagte Martin Küthe vom Landesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, der in der Landeshauptstadt Referatsleiter der Obersten Forstbehörde ist.

Gezieltes Lenken der Fahrradströme in der Natur

Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Susanne Kuhlmann-Wohner berichtete Jan Hausner, Lehrer und Initiator des Projekts "Mountainbike-AG", wie aus einer Idee im Jahr 2018 ein nachhaltiges und attraktives Projekt wurde. Bereits seit 2012 finden am Höllkopf mit seinem anspruchsvollen Anstieg 24-Stunden-Mountainbike-Rennen statt, führte Bürgermeister Carsten Braun (CDU) aus.

Konflikte zwischen den Interessen vermeiden

Indem Driedorf offiziell Singletrails für Mountainbikes auf gemeindeeigenen Flächen ausweise, beabsichtige man eine gezielte Steuerung und Lenkung der immer mehr naturbewussten Mountainbiker. Möglich sei das, weil ein eingegrenzter, attraktiver Bereich geschaffen werde.

Auch Revierförster Helmut Benischke freute sich, dass dank konstruktiver Gespräche statt eines "Konfliktes zwischen den Interessen von Radfahrern, Jägern und Waldbesitzern" eine gute Zusammenarbeit etabliert worden sei. Zentral sei das ehrenamtliche Engagement für die Singletrails am Höllkopf, hob Braun hervor. In diesem Jahr hatte sich eine Interessengemeinschaft für das Projekt "MTB BikePark Driedorf" gebildet.

Solche Projekte seien ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des Ministeriums, merkte Küthe, der Gast aus Wiesbaden, an. Veränderte Lebensverhältnisse und Umweltbedingungen, etwa das Fichtensterben, machten es notwendig, neu über die Planung, Bewirtschaftung und Nutzung von Waldflächen nachzudenken. Es sei immens wichtig, gerade bei jungen Menschen ein Bewusstsein für die Natur zu wecken.

Zudem gelte es, verschiedene Aspekte miteinander zu vereinbaren: den Wald, den Sport, aber auch den Umweltschutz, die wirtschaftliche Nutzung und rechtliche Vorgaben. Zuletzt habe der Wald wieder an großer Bedeutung gewonnen. Küthe sei froh, dass die Nutzung der Natur in Driedorf nicht mit Verboten, sondern mit Angeboten "in geordneten Bahnen" ermöglicht werde.

Vier Schüler führen ihr radlerisches Können vor

Lehrerin Sabine Baum informierte über weitere Bausteine im Natur-Konzept der Westerwaldschule. Seit einiger Zeit darf diese eine Waldfläche im direkten Umfeld als Schulwald nutzen. Das 7000 Quadratmeter große Waldstück dient als "Waldklassenzimmer" und Abenteuerspielplatz, aber auch als Naturschutz- und Forschungsareal - in einem abgetrennten Bereich.

Baum dankte für die unbürokratische Unterstützung. Im zweiten Teil der Veranstaltung schauten sich alle Beteiligten die Trailstrecken an, auf denen vier Schüler der AG ihr Können präsentierten. Darüber hinaus bekamen sie den Schulwald zu sehen.

Ministeriumsvertreter Küthe lobte die Zusammenarbeit zwischen Westerwaldschule und Gemeinde. Man habe die "Zeichen der Zeit erkannt" - und es sei ein klarer Umweltschwerpunkt im Gesamtkonzept der Schule zu erkennen.

Auch Holzbauprojekte

im Schulunterricht

Ökologisch-biologische Bildung gehe einher mit spannenden Angeboten bis hin zu Holzbauprojekten im Wahlpflichtunterricht, wie man auf dem Schulhof sehen könne. Der gelernte Forstwirt stellte auch für die zukünftige Arbeit Unterstützung in Aussicht.