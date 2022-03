Driedorfer begrüßen ihre neue Pfarrerin

Sie wechselt aus dem Dekanat Biedenkopf-Gladenbach auf den Westerwald: Gudrun Fialla-Michel ist nun neben Kathleen Theiß die zweite Pfarrerin in Driedorf. Fotomontage: Holger J. Becker-von Wolff

DRIEDORF - Gudrun Fialla-Michel ist die neue Pfarrerin in Driedorf. Die 58-jährige Theologin ist ab April gemeinsam mit Pfarrerin Kathleen Theiß für die evangelische Kirchengemeinde mit ihren zehn Ortschaften tätig.

Dekan Roland Jaeckle führt Gudrun Fialla-Michel am Sonntag, 3. April, ab 14 Uhr in einem Gottesdienst in der Driedorfer Kirche in ihr Amt ein. "Ich bin sehr dankbar, dass nach der langen Vakanz die Pfarrstelle jetzt wieder besetzt ist und das Pfarrteam in Driedorf damit wieder komplett ist", sagt Jaeckle.

Die Theologin war zuletzt fast acht Jahre in der evangelischen Kirchengemeinde Breidenstein im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach tätig und hatte dort mit einigen Bauvorhaben zu tun. Kaum in Driedorf steht auch ein Bauprojekt an: die Sanierung der Kirche.

Gudrun Fialla-Michel hat sich in Sachen Fundraising weiterbilden lassen. Sie blickt zuversichtlich nach Driedorf, wo sie mit ihrem Mann Ingo Michel ein kleines Domizil an der Krombachtalsperre gefunden hat. "Ich mag das Meer, und ich freue mich, hier am Wasser wohnen zu dürfen."

Fialla-Michel stammt gebürtig aus dem Münsterland. Sie ist eine Spätberufene: "Ich war lange Zeit katholisch und kaufmännisch in der Wirtschaft tätig. Erst mit 33 Jahren bin ich evangelisch geworden und habe das Theologiestudium begonnen", erzählt sie. "Ich wollte unbedingt Pfarrerin werden, doch das war damals bei der Pfarrerschwemme nicht so einfach." Ein Spezialvikariat führte sie nach Malaysia. Mit ihrem damaligen Mann nahm sie mehrere Pflegekinder auf. Und schließlich erfüllt sich ihr Berufswunsch doch noch: 2009 wurde sie unter ihrem damaligen Familiennamen Ungerer in Hatzfeld ordiniert.

Fialla-Michel blickt dankbar auf die vergangenen Jahre zurück, auch wenn die nicht immer einfach waren. "Vieles ist entstanden oder weitergeführt worden, dank vieler sehr engagierter Menschen in der Gemeinde, das freut mich sehr", sagt sie. "Das hoffe ich auch mit Blick auf die neue Gemeinde. Ich bin gespannt auf die vielen Begegnungen in Driedorf und den umliegenden Orten."

In ihrer alten Gemeinde hat sie gerne Kindergottesdienste oder Kinderbibeltage mitgestaltet, die Frauenhilfe unterstützt, die kleine Kirchenband "Taktgefühl" mitgegründet sowie den Kinder- und den entstehenden Jugendchor vorangebracht. Zu gerne hätte die vehemente Verfechterin der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit auch noch einen Chor auf Nachbarschaftsraum-Ebene begründet, aber dafür hat die Zeit nicht mehr gereicht.

Die Pfarrerin macht sich wegen Corona große Sorgen um die Kinder, für die sie unbedingt etwas tun will: "Corona ist noch nicht vorbei, und das dauert nun schon zwei Jahre." Hilfreich könnte dabei ihre Zusatzausbildung in christlicher Meditation sein, um junge Menschen "in die Ruhe führen" zu können. Denn das ist ihr wichtig: "Das ist eines der Probleme: Sie finden und kennen keine Ruhe mehr."