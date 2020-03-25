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Mittwoch, 25.03.2020 - 14:30
3 min

Driedorfer Parlament tagt nur 15 Minuten lang

Edekas Neubaupläne sind das bestimmende Thema der "Notsitzung" mit 18 Gemeindevertretern und fünf einstimmig abgesegneten Tagesordnungspunkten.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Auf dem ehemaligen Hartplatz in Driedorf will Edeka einen neuen Einkaufsmarkt bauen, größer als der bisherige (im Hintergrund). Dies war in Form von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan am Dienstag Thema in der nur 15 Minuten dauernden Gemeindevertretersitzung. Foto: Christoph Weber

Auf dem ehemaligen Hartplatz in Driedorf will Edeka einen neuen Einkaufsmarkt bauen, größer als der bisherige (im Hintergrund). Dies war in Form von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan am Dienstag Thema in der nur 15 Minuten dauernden Gemeindevertretersitzung. Foto: Christoph Weber

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Driedorf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Driedorf
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