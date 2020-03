Driedorfer Parlament tagt nur 15 Minuten lang

Auf dem ehemaligen Hartplatz in Driedorf will Edeka einen neuen Einkaufsmarkt bauen, größer als der bisherige (im Hintergrund). Dies war in Form von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan am Dienstag Thema in der nur 15 Minuten dauernden Gemeindevertretersitzung. Foto: Christoph Weber