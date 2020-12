Driedorfer sollen Zähler selbst ablesen

DRIEDORF - Wegen der Corona-Pandemie schickt die Gemeinde Driedorf in diesem Jahr keine Wasserzähler-Ableser in die Häuser. Die Bürger müssen die Werte daher bis Montag, 28. Dezember, selbst an die Kommune melden. Die Zählerstände sollen über die Homepage www.driedorf.de oder mit QR-Code per Smartphone übermittelt werden, und zwar spätestens bis zum 28. Dezember.