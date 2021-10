Driedorfer tun viel für ihre Mitbürger

Strahlende Gesichter: Der Verein "Driedorf-Aktiv" überreicht insgesamt 6000 Euro an Driedorfer Vereine und die drei Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde. Foto: Verein "Driedorf Aktiv"

DRIEDORF - Der Verein "Driedorf-Aktiv" unterstützt die Kindertagesstätten (Kitas) der Gemeinde mit 3000 Euro. Die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte "Arche Noah" in Driedorf freuen sich über eine Zuwendung von 1400 Euro, die der kommunalen Kitas in Roth und Mademühlen über 1600 Euro. Weitere insgesamt 3000 Euro gingen an drei Vereine.

Nachdem das traditionelle 24-Stunden-Mountainbike-Rennen auch in diesem Jahr pandemiebedingt hatte verschoben werden müssen, hatte "Driedorf-Aktiv" für das das dafür vorgesehene Wochenende im Juli ein virtuelles Mitmachangebot zugunsten der Kitas organisiert. Dank der Unterstützung durch eine Bank, Unternehmen und Einzelspender kam ein Betrag von rund 2850 Euro zusammen. Der Verein rundete ihn auf 3000 Euro auf.

Je 1000 Euro gingen an den Heimat- und Förderverein Waldaubach, den Förderverein "Hui! Wäller" und den Verein BRH-Rettungshundestaffel am Rothaarsteig. Die Waldaubacher engagieren sich seit vielen Jahren für die Belange der Bürger in dem Driedorfer Ortsteil. Auf der ehemaligen Schule - dem heutigen Dorfgemeinschaftshaus - liegt ein Schwerpunkt. Die Vereinsmitglieder haben in den zurückliegenden Monaten Geld und Zeit in die Sanierung und Aufwertung des Dorfgemeinschaftshauses gesteckt.

Der 2019 gegründete Förderverein "Hui! Wäller" hat sich die Sanierung, das Instandhalten und das Vermieten der Grillhütte in Mademühlen zur Aufgabe gemacht. So haben seine ehrenamtlichen Helfer in den vergangenen Monaten die Hütte umgestaltet und die Ausstattung verbessert. Darüber hinaus unterstützt "Hui! Wäller" andere Vereine und den Ortsbeirat bei Aktivitäten für die Mademühlener.

Der Verein BRH-Rettungshundestaffel am Rothaarsteig unterstützt seit 15 Jahren Polizei, Feuerwehr und andere Hilfsdiensten bei der Suche von vermissten Personen. Die Mitglieder arbeiten ausschließlich ehrenamtlich.

Sie investieren über ihre Einsätze hinaus viel Zeit und Engagement für die regelmäßige Aus- und Fortbildung und das notwendige Training, um in den unterschiedlichsten Situationen die Arbeit bei hoher Qualität gewährleisten zu können.

Bürgermeister appelliert

an alle, so weiterzumachen

"Aber auch bei vereinsübergreifenden Veranstaltungen in der Gemeinde ist auf die Mitglieder der BRH-Rettungshundestaffel am Rothaarsteig immer Verlass und sie bereichern durch ihre Teilnahme und Unterstützung jedes Event", sagte Bürgermeister Carsten Braun (CDU) bei der Übergabe. "Für das umfangreiche ehrenamtliche Engagement der Vereine und ihrer Mitglieder kann man nicht genug Danke sagen - und bitte macht weiter so!"