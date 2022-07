Driedorfs Westerwaldschüler lernen Demokratie ganz praktisch

Mitreden dürfen: Die Jungen und Mädchen der Driedorfer Westerwaldschule üben ganz nebenbei, wie Demokratie funktioniert, und begleiten den Bau der Seilbahn-Rutsche schon in der Planungsphase. Jetzt ist sie fertig. Foto: Gemeinde Driedorf

DRIEDORF - Sie dürfen mitreden, Wünsche äußern, gestalten und ganz nebenbei so auch selbst erfahren, wie Demokratie funktioniert: Im Rahmen des Lehrplaninhaltes zum Thema "Gemeinde Driedorf" ist Bürgermeister Carsten Braun (CDU) regelmäßig Gast in den dritten Klassen der Westerwaldschule Driedorf. Er steht den Jungen und Mädchen für Fragen zur Verfügung - und war nun mit ihnen zusammen Teil eines Projektes, an dessen Ende sich die Kinder über eine neue Seilbahn-Rutsche freuen konnten.

Ausgehend von den regelmäßigen Bürgermeisterbesuchen ist als Pilotprojekt in diesem Jahr die aktive Mitwirkung bei der Spielplatzgestaltung durch die Schüler der Jahrgangsstufe 3 entstanden.

Im Rahmen des Kunstunterrichtes haben die Schüler zunächst "Planentwürfe" für die Aufwertung des Spielplatzes am Junkernschloss in Driedorf erarbeitet. Die beiden Klassen wählten - ganz wie in der echten Kommunalpolitik - einen Ausschuss aus jeweils vier Vertretern aus jeder Klasse, der dann im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung im März dem Bürgermeister die Entwürfe präsentierte. Schließlich musste sich das Gremium im Rahmen des zur Verfügung stehenden finanziellen Rahmens in Höhe von rund 5000 Euro auf ein Spielgerät verständigen.

Entscheiden wie in der echten Kommunalpolitik

Die Beratungen und die Entscheidung, teilte Bürgermeister Braun mit, seien von gegenseitiger Wertschätzung geprägt gewesen. Gemeinsam wurden alle Argumente abgewogen. "Es hat Freude gemacht, diesen Prozess begleiten zu können", sagte Braun.

Die Jungen und Mädchen entschieden sich schließlich für eine Seilbahn-Rutsche, die nun steht und eingeweiht worden ist.

Mit 2500 Euro hat die Sparkasse Dillenburg das Projekt unterstützt. Damit und mit weiteren Spenden konnte ein Großteil der Projektkosten finanziert werden.