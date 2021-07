"Ein kleiner, aber wichtiger Beitrag"

Zukunftsmusik: In vielen Jahren könnten manche der Bäume, die bei Driedorf gepflanzt werden sollen, so aussehen wie dieser stolze, 100 Jahre alte Bergahorn. Foto: Uwe Zucchi dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF - Können die Driedorfer bald einen kleinen Teil zur Zukunft des Waldes beitragen? Das Projekt "1000 + x Bäume für Driedorf" wird konkreter - und ist für den Herbst geplant. Nun ist auch klar, auf welcher Fläche die Aktion stattfinden kann.

"Man könnte das auch 'Bürgerwald' nennen", sagte Marc Michel von der FWG. Die Freie Wählergemeinschaft hatte den Vorschlag im Juni im Parlament gemacht - bei allen Fraktionen, CDU, SPD und FBL, kam das gut an.

Revierförster Helmut Benischke stellte nun im Bau- und Umweltausschuss eine mögliche Fläche vor und ging auf Details ein.

"Ich finde es gut, dass man die Bürger damit auf das Thema hinweist", so der Förster, der sich im Vorfeld Gedanken gemacht hatte, wo die Aktion möglich ist. Wichtig sei dabei, dass die Stelle gut zu erreichen, aber auch etwas abseits von großen Flächen sei. Es sei sinnvoll, wenn Menschen dort bequem vorbeikommen könnten, um später zu schauen, was aus dem Projekt geworden ist.

Benischke schlug eine Fläche zwischen Driedorf und Heiligenborn vor: Wer dem Weg hinter dem Driedorfer Friedhof folgt, gelangt in den "Born". Knapp eineinhalb Kilometer spaziert man dorthin, wo die Bäume gepflanzt werden könnten. Auf die Fläche passen etwa 1600 Pflanzen, so der Förster. Er rechnete vor, dass Profis knapp 30 Stück pro Stunde schaffen. Damit im Herbst gepflanzt werden könnte, müsse vorher vor Ort geräumt und ein Gatter platziert werden. Es böten sich, abgesehen von der Buche, diverse Baumarten an. Er schlug einen gemischten Wald vor. Etwa mit Bergahorn, Kirschen, Tannen und Lerchen.

Die Fläche fand auch FWG-Vertreter Marc Michel gut: "Das ist ein Weg, auf dem viele spazieren gehen oder mit dem Fahrrad lang fahren. Die Leute, die sich beteiligen, können dann sehen, wie ihre eigenen Bäume im Laufe der Jahre wachsen." CDU-Mann Gert Rode, selbst ehemaliger Leiter des Forstamtes, warb dafür, die Aktion im November anzupeilen.

Lasse das Wetter das nicht zu, sei das Frühjahr eine Alternative. Das traf auf Zustimmung - im Gespräch ist ein Samstag. Ein konkreter Termin soll noch gesucht werden

Rode hielt auch eine Markierung der Reihen für sinnvoll. So könnten die Menschen die Pflanzen wiedererkennen und sich damit identifizieren. "Lasst uns das Projekt jetzt mal durchziehen und Erfahrungen machen."

Das gesamte Vorhaben unterstütze er "hundertprozentig", sagte Helmut Stahl (SPD), der sich aber wünschte, dass es nicht nur bei einer Aktion bleibe. Bürgermeister Carsten Braun (CDU) berichtete von einem großen Interesse der Westerwaldschule an solchen und ähnlichen Aktionen. Die Schule engagiert sich im Bereich der Umweltbildung - dort läuft derzeit das Projekt "Schulwald".

Am Ende empfahl der Bau- und Umweltausschuss, "1000 + x Bäume für Driedorf" in Kooperation mit Hessen Forst zu realisieren. "Es ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag, um unseren Westerwald wieder aufzuforsten", fasste Frank Heidrich (SPD), der Vorsitzende des Ausschusses, zusammen.