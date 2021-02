Einbruch bei Driedorfs Feuerwehr

Hatte ungebetenen Besuch: Einbrecher sind bei der Feuerwehr in Driedorf eingestiegen. Archivfoto: Katrin Weber

DRIEDORF - Unbekannte Einbrecher sind zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag ins Driedorfer Feuerwehrgerätehaus eingestiegen, nachdem sie eine Tür aufgebrochen hatten. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Drinnen brachen die Täter dann weitere Türen auf und suchten nach Beute. Ob die Einbrecher tatsächlich etwas gestohlen haben, konnte die Polizei am Montag noch nicht sagen, auch nicht dazu, wie hoch die Einbruchschäden sind. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag am Driedorfer Feuerwehrhaus beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.